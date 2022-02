Combatieron nuevos incendios en islas de Entre Ríos y Santa Fe

Los trabajos se realizaron en la zona de Isla Villega, departamento Victoria.

Brigadistas nacionales y personal de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe trabajaron por tierra y aire para extinguir nuevos incendios registrados en las últimas horas en las islas del delta del río Paraná, informó este viernes la Secretaría de Ambiente entrerriana.Los trabajos se realizaron en la zona de Isla Villega, departamento Victoria, donde se montó un comando de combate, con base en el puerto San Martín.Allí trabajaron de diferentes formas con ataques directos, indirectos y paralelos; líneas y brechas cortafuego, anclando en quemados y lugares de rebrotes; y herramientas de zapa y enfriamiento de mochila.Los focos ígneos que afectaron a las ciudades costeras santafesinas y entrerrianas fueron detectados por la comisaría primera de la ciudad entrerriana de Victoria.Personal de la Policía de Entre Ríos vio una columna de humo y dio aviso para coordinar acciones en la zona, junto a personal de Protección Civil de Santa Fe y Prefectura Naval Argentina.Los fuegos "fueron extinguidos, en este momento no hay nuevos focos aunque el personal equipado y especializado se mantiene alerta", advirtieron a Télam desde la Secretaría de Ambiente."Para trabajar sobre el fuego hay que conocer el terreno, tener el equipamiento y conocimientos necesarios, porque de lo contrario se corre peligro", explicaron y subrayaron la importancia de que los ciudadanos no se acerquen a la zona.Además del personal, trabajó un avión hidrante provisto por la Secretaría de Ambiente entrerriana."Las causas son antrópicas y es muy difícil determinar cómo se generó porque, para eso, hay que estar en el lugar del incendio, y, cuando se detecta un punto de calor, ya hay una columna de humo y el fuego lleva un tiempo allí", comentaron.En Entre Ríos,, en distintos puntos de esa provincia.El Gobierno de Entre Ríos recordó que aún se encuentra vigente la prohibición de realizar cualquier tipo de quemas sin autorización ya que pesa sobre la zona una medida cautelar del Juzgado Federal de Paraná.Además, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, aseguró que Entre Ríos "no tiene ninguna responsabilidad jurídica" sobre los incendios y afirmó que es "gente de Rosario la que hace un uso inadecuado" de las islas."Adjudicarle responsabilidad a Entre Ríos por los hechos que se producen es un contrasentido", sostuvo en un comunicado.