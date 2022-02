Cabandié: "Esperamos un frente de lluvias que podría ayudar a controlar los incendios"

El funcionario también estuvo reunido con autoridades misioneras para trabajar sobre el combate de las llamas.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié afirmó este viernes que "para el lunes es posible la presencia de un frente de lluvias que se va a extender por algunos días en la zona de los incendios y eso podría ayudar, aunque no sabemos si va a alcanzar para extinguir o al menos circunscribir una parte de los focos que están activos en Corrientes" y que avanzan hacia el sur misionero.Cabandié visitó este viernes una escuela rural de la localidad correntina de San Miguel que se convirtió, desde hace una semana, en el centro de comando y base operativa de una fuerza conjunta integrada por organismos nacionales, empresas públicas y equipos especializados de media docena de provincias que lucha contra los incendios forestales que ya consumieron más de medio millón de hectáreas en el norte de la provincia de Corrientes y que comienzan a avanzar sobre el sur de Misiones El funcionario, que el jueves estuvo reunido con autoridades misioneras para trabajar sobre el combate de las llamas arribó al campamento del norte de Corrientes en un helicóptero con el que hizo un sobrevuelo de reconocimiento sobre la zona de los esteros del Iberá afectada por los incendios.Cabandié sostuvo, en diálogo con Télam, que "el panorama presenta algunas preocupaciones por la sequía y las altas temperaturas, además de dificultades logísticas como la escasez de combustible y la falta de conectividad en la zona. Acá establecimos una base con 120 brigadistas, 15 vehículos y cuatro helicópteros a los que se suman los siete aviones hidrantes que operan desde una pista cercana"."Los datos satelitales muestran que para el día lunes es posible la presencia de un frente de lluvias que se va a extender por algunos días en la zona de los incendios, y eso podría ayudar, aunque no sabemos si va a alcanzar para extinguir o al menos circunscribir una parte de los focos que hoy están activos en Corrientes", estimó."Desde hace unos diez días estamos conversando con el gobernador de Corrientes (Gustavo Valdés), la Nación está siempre a disposición de todas las provincias. En el día de ayer en la provincia de San Luis tuvimos una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) para hablar del combate al fuego y de humedales, y todas las jurisdicciones destacaron las tareas realizadas y la voluntad de avanzar en el trabajo conjunto".Y agregó que "en ese contexto, tambiény de prevención".El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, afirmó también en diálogo con Télam, que "el desafío es desarrollar sistemas de alerta temprana, políticas de prevención que disminuyan la cantidad de combustibles en el suelo frente a situaciones de sequía como esta y, fundamentalmente, trabajar sobre la cultura del fuego porque no podemos seguir imaginando que no van a ocurrir episodios de estas características si la cultura del fuego está instalada como herramienta de trabajo, o para quemar la basura o de limpiar un campo"."Una de las consecuencias del cambio climático es la agudización de los extremos, siempre hubo sequías en la cuenca del río Paraná, pero no fueron tan intensas y prolongadas; por eso el jueves -en la reunión de Cofema- se instó a prohibir o desalentar el uso de fuego bajo estas condiciones climáticas", indicó."Estuvimos con el gobernador de Misiones (Herrera Ahuad), la situación en Misiones es complicada pero no tan grave como la de Corrientes por las características topográficas y climáticas, y porque -a diferencia de Corrientes- Misiones tiene una larga trayectoria en bomberos forestales y en inversión provincial en manejo del fuego que la dota de mayores recursos para hacer frente a una situación de estas características", añadió Federovisky.