Sigue la alarma en Petrópolis ante la posibilidad de nuevos derrumbes

La ciudad brasileña de Petrópolis vivió este viernes una madrugada de angustia y temores de nuevos derrumbes de las sierras a raíz de que se activaron las sirenas de alertas de nuevas lluvias, en medio de la destrucción que por los deslaves del martes pasado ya han causado 120 muertos, entre ellos 13 niños, según informó el servicio de Defensa CIvil del estado de Río de Janeiro."No podemos dormir del shock que nos causó el desastre del martes y hoy no pudimos dormir por las sirenas de alerta de nuevas lluvias. Tengo a siete familiares supultados bajo el lodo y rezo para que Dios me los mantengan con vida ", dijo Mónica Veiga, cuya familia vivía en una casa que fue destruida por los deslaves del martes en Alto da Serra, el barrio que desapareció por el derrumbe.La ciudad se encuentra en una situación de calamidad, al punto que hay denuncias de vecinos contra el gobernador Claudio Castro por no disponibilizar más bomberos: es que la situación es tan desesperante que los propios pobladores pasan horas buscando en medio de pozos de agua y lodo a sus seres queridos y amigos.Historias de familias destruidas, sepelios masivos en el cementerio local y desesperación por encontrar comida en medio de la basura están marcando las horas de esta comarca serrana ubicada a 68 kilómetros de Río de Janeiro, que es una ciudad de turismo histórico porque allí era la estancia de invierno la familia imperial que gobernó Brasil hasta 1889.En ese marco, el derrumbe del Morro da Oficina provocó una inundación masiva en toda la ciudad, generando decenas de muertos y destrucción por la fuerza de los torrentes en los que se convirtieron las calles.El gobierno federal, que planeó la visita del presidente Jair Bolsonaro este viernes al lugar -el gobernador Castro es uno de sus aliados políticos- dispuso una ayuda de alquiler social a los damnificados y suspendió el pago de todas las obligaciones financieras relativas a alquileres o créditos inmobiliarios.El gobernador Castro está en el blanco de los cuestionamientos políticos en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro a raíz de que en 2021 ejecutó apenas el 47% del presupuesto destinado a la prevención de desastres naturales.El Ministerio de Desarrollo Regional desembolsó una partida de unos 550 millones de dólares para equipar a los equipos de socorristas y comprar canastas básicas de alimentos, kits de higiene personal, colchones, materiales de limpieza y frazadas para más de 3.000 personas que están evacuadas.