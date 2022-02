Comienza el juicio oral contra el exobispo de Orán por abuso sexual a dos seminaristas

Exobispo de Orán, Gustavo Oscar Zanchetta, acusado de haber abusado a dos seminaristas (Foto Archivo)

El juicio oral contra el exobispo de Orán, Gustavo Oscar Zanchetta, acusado de haber abusado a dos seminaristas, comenzará el lunes,porque aún no había llegado el expediente canónico que fuera solicitado como prueba por la defensa y también por la fiscalía.El juicio se extenderáy se realizará en la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán. En el debate se juzgará al ex obispo por el delito dereconocido en perjuicio de dos víctimas.El tribunal estará integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López, y Héctor Fabián Fayos, mientras que la, Soledad Filtrin Cuezzo, representará al Ministerio Público Fiscal y el defensor oficial será Enzo Giannotti.Los voceros detallaron que, durante la primera jornada del debate, se dará lectura al requerimiento de elevación a juicio de la causa, para luego dar inicio a la recepción de lasEl juicio fue prorrogado en septiembre del año pasado, por solicitud de Giannotti, quien argumentó que el expediente canónico que fuera solicitado como prueba por la defensa y también por la fiscalía, no había sido recibido a la fecha.En la oportunidad, los voceros detallaron que dicha prueba se tramitaba por, por lo que los magistrados decidieron posponer el inicio del juicio -que había sido fijado para los días 12 al 15 de octubre del año pasado-, para los días 21 al 25 de febrero de 2022.Se estiman queque pasarán por el juicio contra el exobispo que fuera pedido por la fiscal Filtrín Cuezzo en julio del 2019, luego de que los hechos fueran denunciados en febrero de ese año.Un joven fue “quien dio cuenta de episodios de contenido sexual sufridos en su perjuicio de parte de quien ejercía las funciones de obispo de la Diócesis de Orán", a partir de 2017.Según la denuncia, estos abusos, de la ciudad de Orán, ubicada a 270 kilómetros al norte de Salta Capital, y en un domicilio particular de la localidad de Los Toldos.Filtrín sumó la denuncia de un segundo seminarista, que el 13 de febrero de 2019 denunció haber sufridoDichos hechos habrían ocurrido desde 2016,, en el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del Obispo.En su fundamentación, la fiscal destacó que “ponderados los elementos de convicción colectados durante la investigación a su cargo y en labor conjunta con el fiscal penal de, del distrito Centro, Federico Obeid, puede extraerse con meridiana claridad que la materialidad de los hechos ha tenido plena corroboración, como la vinculación del acusado en su carácter de autor material”.Filtrin dejó asentado el cese de las funciones de Zanchetta, ya quede la Diócesis de Orán, el 31 de julio de 2017, tras argumentar problemas de salud.Luego,, donde fue nombrado por el Papa como asesor del ente para la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, quede la Curia Romana.Además de la causa por abuso sexual, la Justicia salteña investiga una posible estafa al Estado o administración fraudulenta mientras Zanchetta era el obispo de Orán, por lo que el 7 de noviembre de 2019 fue allanada la sede del obispado de esa ciudad, que está a 270 kilómetros al norte de la capital salteña.