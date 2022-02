Quirós confirmó que se aplicará cuarta dosis de la vacuna a personas inmunocomprometidas

La ciudad de Buenos Aires aplicará la cuarta dosis de refuerzo.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmó este jueves que la ciudad de Buenos Aires aplicará la cuarta dosis de refuerzo para personas "que tienen una respuesta inmunológica menor" a partir de marzo próximo y aseguró que "en los próximos meses" se verán resultados de vacunas que busquen "evitar aún más el contagio"."A partir de marzo llega el refuerzo para aquellos que requirieron tres dosis primarias", dijo el ministro y explicó que esta dosis "sigue siendo el primer refuerzo" para este grupo poblacional."Para la enorme mayoría de los ciudadanos" es de dos dosis -explicó-, pero "para un grupo particular que tienen una respuesta inmunológica menor", las dos dosis no alcanzan por lo que requieren de tres dosis para completar su esquema primario."A partir de marzo llega el refuerzo para aquellos que requirieron tres dosis primarias", confirmó Quirós.Sobre la aplicación de una cuarta dosis al resto de la población, dijo que "aún no se ha discutido" y que "se debate la oportunidad y la forma".En este sentido, indicó que, si bien las vacunas actuales "tiene una enorme protección para la enfermedad grave y mortal de las variantes que hoy están circulando", no son "tan eficaces para evitar enfermedades leves", como ocurrió con la variante Ómicron.Además, adelantó: "En los próximos meses sin ninguna duda vamos a ver emerger y ver resultados de estudios de fase clínicas 3 de diferentes vacunas con estas innovaciones".Sobre el inicio del ciclo lectivo, el ministro destacó que ya no se utilizará el concepto de "burbujas" sino de "contacto estrecho"."Estar en el aula no es ser contacto estrecho", reafirmó Quirós. El Ministerio de Salud de la Nación indica en su página web la definición de "contacto estrecho".Finalmente, el ministro aseguró que la ocupación de camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires "hace más de 7 días está descendiendo"."Hoy tenemos 90 camas ocupadas" dijo, y detalló que el "60% de las camas que se han ocupado fueron por personas no vacunadas o incompletamente vacunadas. De ellas, un 50% no tenían vacunas aplicadas".