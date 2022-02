Murió en Chile la última hablante nativa del pueblo Yagán

En Chile, falleció Cristina Calderón, última hablante del pueblo originario Yagan (Foto AFP)

[DECLARACIÓN PÚBLICA]

Sobre el fallecimiento de mi madre, Cristina Calderón



Hoy, jueves 16 de febrero de 2022, falleció mi madre, depositaria de nuestras tradiciones, última hablante activa del Yagán. Con ella se va parte importante de la memoria cultural de nuestro pueblo



Cristina Calderón, última hablante nativa de los Yagán, un pueblo originario habitante del extremo sur chileno (Foto AFP)

Calderón y parte de su familia en su casa (Foto AFP)

A los 93 años murió, quien hasta este miércoles fue la última hablante nativa del pueblo Yagán, un pueblo originario habitante de los paisajes del extremo sur chileno. Lo anunció su hija, miembro de la Convención Constituyente en Santiago."Ha fallecido mi madre, Cristina Calderón, a los. Tengo una pena profunda por no estar con ella al momento de partir. Es una noticia triste para los yagán. Todo lo que haga en el trabajo en el que estoy,. Y en él, estará también reflejado tu pueblo", dijo desde Twitter su hija, Lidia González Calderón, vicepresidenta adjunta en la Convención Constitucional.Según indicó su hija en una carta póstuma divulgada el miércoles por la tarde, Calderón fue la "última hablante competente del idioma Yagán.".Cristina "aprendió a hablar español a los nueve años, pero conservó el idioma yagán.. A pesar de ello, fue su activa difusora", describió la hija según la agencia AFP."Junto a Cristina Zárraga,, además de un libro de leyendas e historias originarias llamado Hai Kur Mamašu Shis”, que traducido significa “Quiero contarte un cuento".Sus vecinos la llamaban "abuela Cristina", y se había convertido en símbolo de la resistencia cultural de los pueblos originarios chilenos.Los yaganes son indígenasque poblaban los canales y costas de Tierra del Fuego y el archipiélago del Cabo de Hornos, en Chile y Argentina."Soy la última hablante yagán. Otros igual entienden pero no hablan ni saben como yo", dijo a un grupo de periodistas que la visitó en 2017 en la, el lugar donde reside gran parte delque aún viven allí, a un kilómetro de la localidad chilena de Puerto Williams, la localidad más austral del planeta.De rasgos marcados, cara ancha y piel morena, tras la muerte de su hermana Úrsula, el gobierno chileno la reconoció en 2009 como un, destacando su labor como depositaria y difusora de la lengua y tradiciones de su pueblo.Hasta sus últimos años de vida Calderón se dedicó a la confección de artesanías y, un lenguaje no escrita, en peligro de extinción."Las generaciones más jóvenes también conocen la lengua yagán pero, entonces ahí va a haber una pérdida irreparable", advirtió hace cinco años el antropólogo Maurice van de Maele, en Puerto Williams.El presidente electo, oriundo de Punta Arenas, la ciudad más austral de Chile, lamentó el fallecimiento de Calderón pero recalcó que "su cariño, enseñanzas y luchas desde el sur del mundo, donde todo comienza, seguirán vivos por siempre. Un abrazo gigante a toda su familia y Villa Ukika. No están sol@s", indicó en su cuenta de Twitter.