Geffner: el sistema que reconoce toses compatibles con Covid "no está validado"

El inmunólogo e investigador del Conicet Jorge Geffner dijo este miércoles a la mañana queque puso en marcha esta semana el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires para"No es un método que esté validado", indicó el especialista y explicó que el nuevo sistema está basado en un trabajo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) de Boston, Estados Unidos.En ese sentido, explicó que "básicamente lo propone como una metodología para el caso no de infectados por Covid sintomáticos, sino asintomáticos porque sabemos que en el escenario Ómicron hay una fracción importante que son asintomáticos".En declaraciones formuladas esta mañana a Radio Del Plata, el inmunólogo precisó que la iniciativa "es parte de uny no lo vi en ningún otro lugar del mundo".En la misma línea, consideró que "es interesante, pero es más un proyecto de investigación hoy por hoy ampliado que un método de diagnóstico con certeza".En el sistema que comenzó a funcionar este martes en la ciudad de Buenos Aires, la, deberádel protocolo definido por las autoridades sanitarias.Si se responde de forma negativa al interrogatorio de síntomas, ely, si el análisis indica que potencialmente la persona tiene coronavirus, se recomienda asistir a un centro de testeo.Sobre la implementación de esta tecnología de inteligencia artificial, Geffner estimó que "es un poquito arriesgado", aunque señaló que le "parece bien hacerlo" como parte de un estudio poblacional local para ver qué fracción de personas infectadas por Covid-19 son asintomáticas."Pero es un proyecto de investigación,", insistió el investigador del Conicet.A su vez, explicó que el trabajo del MIT tiene por objetivo detectar qué incidencia poblacional tienen los casos de coronavirus asintomáticos más que "indicar un comportamiento en lo particular de qué es lo que tenés que hacer".