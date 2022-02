Thelma Fardin anunció que tiene patrocinio legal en Brasil

La abogada designada por Fardin en Brasil es Carla de Andrade Junqueira.

La actriz Thelma Fardin anunció que desde este martes tiene patrocinio legal en Brasil, en el marco de la causa contra el actor Juan Darthés, a quien denunció por abuso sexual durante una gira en Nicaragua en 2009.La abogada designada por Fardin en Brasil es Carla de Andrade Junqueira, especialista en derecho internacional y cuestiones de género, informó el colectivo Actrices Argentinas.Fardin carecía hasta ahora de representación legal en Brasil y no formaba parte de la querella en el juicio por abuso sexual contra Darthés.“No más sola en Brasil. Gracias Carla Andrade Junqueira, mi nueva abogada en Brasil y su estudio”, posteó la actriz en su cuenta de Instragram, donde además publicó una foto con la letrada.Ahora habrá que ver si es posible que Fardin, a través de Junqueira, apele ante el Supremo Tribunal Federal (la denominación de la corte suprema en Brasil) la sentencia que anuló el juicio por la denuncia de violación contra el actor, ya que no pudo ser representada desde el comienzo del proceso.Empero, en diálogo con Télam, Andrade Junqueira explicó que "en esta etapa la víctima, no puede apelar porque la defensa presentó un hábeas corpus que no se puede apelar, pero sí puede hacerlo la Fiscalía”.La letrada agregó que al pasar el expediente de la justicia federal a la estadual, hay un cambio de fiscal de primera a segunda instancia"La nueva fiscal, Cristina Viena, será quien va a apelar ante el Superior Tribunal de Justicia de Brasil, la decisión de la competencia de la justicia estadual", detalló Junqueira.Lo hará a través de un recurso denominado "embargo declaratorio" que consiste en "sanar omisiones" en el caso de que se declare la nulidad de todos los actos procesuales de primera instancia, es decir las declaraciones de los testigos en la justicia federal.Al pasar el expediente de la justicia federal a la estadual, no se sabe aún si la segunda va a considerar todos los testimonios y actos procesales de la primera."Yo creo que la justicia federal va a rectificar esa decisión y va a confirmar la continuidad del proceso porque si no estaríamos ante una violación a los derechos humanos por lo que significa la 'revictimización', de tener que atravesar otra vez el hecho de testificar para cualquier victima", sostuvo la abogada a Télam.El Supremo Tribunal de Justicia puede demorar dos años en contestar la apelación, añadió."De todos modos el juicio sigue en la justicia estadual y lo que resta saber ahora es si la fiscal va a recibir todas las pruebas y los testimonios en la segunda instancia", concluyó.El juicio a Darthés, acusado de violar a la actriz en Nicaragua en 2009, empezó el 30 de noviembre de 2021 con cuatro jornadas de declaraciones de testigos y, luego de reanudarse el pasado 27 de enero, quedó en suspenso por una cuestión de competencia territorial de la Justicia de Brasil, a raíz de un pedido de la defensa de Darthes.Por su parte, Fardin manifestó en la oportunidad que la decisión de la Justicia brasileña de "volver a fojas cero", pretendió ser un “adoctrinamiento para quienes denuncian este tipo de delitos”.Durante una protesta frente a la Embajada de Brasil en Buenos Aires, donde estuvo acompañada por el colectivo de actrices, activistas y mujeres y diversidades autoconvocadas, Fardin acusó a los abogados de Darthés de tratar de "evitar que se llegue a una sentencia" contra el acusado y afirmó no saber “hasta qué punto pueden llegar a escalar las influencias y el poder”.“Es un mensaje de impunidad, de revictimización y violencia”, expresó la actriz y, pese a no haber logrado acceder todavía al expediente completo para “saber por qué fallan de la manera en que fallan”, ratificó que “se presentará una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Brasil”.