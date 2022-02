La Suprema Corte mendocina evalúa si participará de la Vendimia una reina no oficial

La Fiscalía de Estado, a pedido de la Suprema Corte, emitió un dictamen para que la Justicia ordene a la provincia incluir a Lonigro en los festejos vendimiales

Prohibición de reinas de belleza en Guaymallén

🍇Celebramos Vendimia en una noche de homenajes junto al talento de los artistas locales. El espectáculo central estuvo inspirado en la vida de Melchora Lemos, pionera vitivinícola de Mendoza.

Todos los detalles en https://t.co/m5gElx9TjZ

https://t.co/bz92T6pFNb — Guaymallén (@MuniGuaymallen) February 13, 2022

Ex reinas nacionales de la Vendimia pidieron a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que el municipio de Guaymallén reconozca a Julieta Lonigro, quien fue electa reina de esa comuna en un concurso realizado "en forma paralela", ya que ese municipio prohibió desde el año pasado las elecciones de reinas de belleza en ese distrito.Este pedido, a poco de celebrarse la Fiesta Nacional de la Vendimia, fue presentado ante la Suprema Corte por una comisión que agrupa a ex reinas nacionales de la Vendimia (Corenave), luego de queLa Fiscalía de Estado, a pedido de la Suprema Corte, emitió un dictamen para que la Justicia ordene a la provincia aceptar la participación de Lonigro en los festejos vendimiales, como representante de Guaymallén.En una opinión no vinculante destacó que "existe un nutrido y variado régimen legal que determina a las festividades vendimiales como parte del patrimonio cultural provincial".En consecuencia se pidió que se tome una medida cautelar para que se "ordene a la autoridad de aplicación del Reglamento aprobado bajo la Ley 8740 que, en tanto subsista el presente litigio o el municipio oficialice una reina departamental, acepte a la candidata a Reina Nacional de la Vendimia en representación del Departamento de Guaymallén".De esta forma Lonigro,El debate por la elección de la reina departamental que luego compite por el trono junto a las candidatas de los 18 municipios en la Fiesta de la Vendimia que se celebrará el 5 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, comenzó en marzo del 2021.El Concejo Deliberante de Guyamallén, cuyo, prohibió la organización por parte del municipio de elecciones de reinas de belleza.En la norma se dispusoinstrumentándose los mecanismos necesarios al efecto"., sin elección de reina vendimial, Guaymallén vivió su fiesta departamental de la Vendimia 2022, pionera empresaria vitivinícola de Mendoza.