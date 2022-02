Ampliaron la vacunación con postas itinerantes en escuelas, festivales y centros comerciales

Autoridades apuestan a las postas itinerantes de inoculación.

El ciclo lectivo comienza el 2 de marzo.

Santa Fe

Córdoba

Mendoza

Salta

Santiago del Estero

Chubut

San Luis

Corrientes

Río Negro

Jujuy

Santa Cruz

Las autoridades provinciales implementaron nuevas estrategias para extender la vacunación anticovid ante el inminente inicio del ciclo lectivo como la inoculación itinerante en escuelas, festivales y centros turísticos para niños y adolescentes, los vacunatorios móviles que recorren los barrios o las aplicaciones de diferentes dosis sin turno previo para los mayores de edad en diferentes centros de salud.Más de 91 millones de vacunas fueron aplicadas hasta este martes en todo el país, de las cuales unos 40 millones corresponden a primeras dosis, 35,805.193 al esquema completo de dos, y algo más de 15 millones entre las adicionales y de refuerzo, según el monitor de datos del Ministerio de Salud de la Nación.El Gobierno nacional indicó además que con el reciente arribo de dos nuevos cargamentos de vacunas desde Estados Unidos , Argentina superó los 109 millones de dosis recibidas desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación y reportó que se distribuyeron 102.779.023 dosis, de las cuales más de 97 millones fueron repartidas entre las provincias y otras 5 millones se donaron a otros países.En Buenos Aires, el ministro de Salud provincial,, resaltó este martes que "el inicio de clases se acerca y es. Por eso, en la Provincia tenemos vacuna de refuerzo libre para todas las trabajadoras y trabajadores de la educación"."La clave de la presencialidad plena y segura es la vacunación de todos. Tenemos que iniciar y completar los esquemas de vacunación", añadió por Twitter donde se sumó a la tendencia de mensajes con la frase "La vuelta al cole es cuidada" y recordó que el domingo "la campaña de vacunación más grande de la historia estuvo presente en la previa al show gratuito de L-Gante en Tecnópolis", donde más de 600 personas accedieron a vacunarse.En Bahía Blanca, el director de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, señaló que en la labor "en conjunto con el Ministerio de Educación y las secretaría de Salud de los municipios nuestro gran desafío es el inicio de clases garantizando una presencialidad plena y segura con la vacunación" y para ello, añadió, "venimos generando la vacunación itinerante en distintas escuelas, en el caso de Bahía Blanca son 30"."Se agrega a esta vacunación itinerante la triple viral para aquellas personas que no tengan cumplimentado" su calendario, añadió y remarcó que de esa forma "buscamos disminuir la circulación del virus que viene con un descenso marcado".En el partido de La Costa, el secretario de Salud, Marcelo Melgarejo, dijo que "hasta el viernes el móvil de Nación se encuentra en el distrito para que locales y turistas puedan aplicarse la dosis que sea necesaria de acuerdo al cronograma de vacunación" y que se sumará en la localidad de San Bernardo al evento al aire libre "Experiencia La Costa Fest".En Santa Fe, donde rige la aplicación libre de la tercera dosis, la ministra de Salud,, apuntó que los mayores de edad "pueden acercarse a los vacunatorios para colocarse la dosis de refuerzo" con el objetivo de llegar al próximo invierno con "la mayor cantidad de vacunados posibles"."Durante febrero y marzo transitaremos por los meses paradijo la ministra en conferencia de prensa y detalló que en la provincia ya "hay un 84% de la población en general vacunada con el esquema completo, y otro 37% ya recibió la dosis de refuerzo".El Ministerio solicitó nuevamente a quienes hayan dado positivo en Covid-19, que aguarden un mínimo de noventa días para aplicarse las dosis de refuerzo.En Córdoba, de acuerdo a los últimos datos oficiales,, mientras entre los adolescentes el porcentaje trepa al 70% de un grupo de 330.000.El Ministerio de Salud provincial convocó para el viernes 25, a una Jornada de Vacunación Integrada "Aulas Seguras", que se realizará en Pabellón Argentina y el Comedor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), para completar esquemas anticovid y del calendario obligatorio nacional para niños y adolescentes.Asimismo, continúan los operativos territoriales en centros deportivos, recreativos y sociales en los barrios, al igual que en los principales eventos turísticos de convocatoria masiva en la provincia, donde se realizan aplican vacunación y testeos que, además del coronavirus, se testean patología de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), puntualmente VIH y Sífilis.Mendoza reportó quede la provincia con al menos una dosis y, según la ministra de Salud, Ana María Nadal, "los números de vacunación que tenemos en los niños, niñas y adolescentes son muy buenos".En su estrategia de vacunación, la provincia sostiene las postas en distintas localidades y sumó puestos sanitarios en colonias de vacaciones, supermercados, gimnasios y espectáculos al aire libre, entre otros eventos.En ese marco, el viernes se realizó una maratón de inmunización durante la peregrinación anual al santuario de la virgen de Lourdes, en Las Heras.Salta habilitó este martes la aplicación de unacuyo esquema de primera y segunda dosis haya sido con la vacuna Sinopharm.La jefa del programa de Inmunizaciones de Salta, Adriana Jure, aseguró que "la novedad con relación a la vacuna Covid-19 es la aplicación de una cuarta dosis, o dosis de refuerzo, a quienes tienen una respuesta menor a las primeras y segundas dosis".Según Jure, este refuerzo se aplicará luego de haber transcurrido cuatro meses de la tercera dosis a personas mayores de 12 años, trasplantadas, con patologías hemato oncológicas, con VIH y que reciben algún tratamiento médico que baja las defensas, además de mayores de 50 años cuyo esquema primario haya sido de dos dosis de la vacuna Sinopharm y hayan recibido la dosis adicional.Las personas a las cuales corresponda recibir este refuerzo deben concurrir a los vacunatorios públicos con el documento de identidad y el carnet de vacunación, donde constan las dosis recibidas.En la ciudad de Salta también 14 farmacias vacunan en forma gratuita para completar esquemas anticovid y para solicitar turno los interesados deben llamar al 3876843092, que es la línea telefónica habilitada para centralizar el otorgamiento de turnos y brindar asesoramiento sobre la vacunación.En Santiago del Estero, la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Florencia Coronel, dijo este martes a Télam queen todos los centros de salud, sin necesidad de turnos programados y ya se aplicaron 151.191 primera dosis (96% de cobertura) y 124.116 segundas dosis (79%)".En cuanto a los adolescentes indicó que "se continúa también con 2° y 3° dosis en todos los vacunatorios permanentes, sin turnos programados" y remarcó que "en cuanto al total de la población objetivo para vacunar, Santiago del Estero lleva 945.401 en 1° dosis aplicadas, o sea el 99% de la población, y 881.726 segundas dosis aplicadas, un 95%".En Chubut, la ciudad de Rawson comenzó esta semana la campaña de vacunación pediátrica denominada "con vacunatorios móviles que llegarán a los barrios más populosos, mientras en Trelew, Puerto Madryn y Esquel, implementaron el plan "Vacunate en familia" con operativos en plazas y paseos públicos.En Comodoro Rivadavia se ejecutó con éxito el programa "La noche de las vacunas" donde se aplicaron dosis de manera libre.El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, aseguró que "durante enero el 50% de las vacunas aplicadas son de refuerzo, lo que marca un avance importante".En San Luis, según el Ministerio de Salud local, un 84% de los adolescentes completó el esquema, lo que se traduce en 40.500 colocaciones, y un total de 96% de jóvenes cuenta con una aplicación, mientras se aplicaron 2.136 dosis de refuerzo, lo que representa el 4,48% y en el caso de los niños el porcentaje de inoculados es del 81,12% .Durante el fin de semana hubo operativos de inoculación en distintas plazas de la provincia y para este jueves, la cartera sanitaria organizó la "Súper Noche de Vacunación" para la ciudades de San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo, entre las 19 y 23, para que todos completen sus esquemas anticovid.En Corrientes,, dijeron fuentes gubernamentales y señalaron que para ello hay centros de vacunación dispuestos por la mañana y la tarde a los que pueden acceder según el día y número de terminación de su Documento Nacional de Identidad.La ministra de Educación, Práxedes López, dijo que ante la proximidad del ciclo lectivo también se instalarán vacunatorios en las escuelas donde se aplicarán dosis a docentes, no docentes y estudantes para las tres dosis.En Río Negro, la campaña de vacunación es libre para todas las edades y se realiza en centros de salud barriales y hospitales públicos, donde ya se aplicaron 1.547.797 dosis, lo que representa el 94,6% del total de las vacunas recibidas en la provincia.El Ministerio de Salud rionegrino recordó que los niños de 5 a 11 años deben acercarse a los centros de salud para completar el calendario de vacunación antes del inicio escolar.Jujuy continúa con el plan de vacunación anticovid con ely avanzar con la aplicación de la tercera dosis con nuevos vacunatorios en centros turísticos y festejos por el carnaval.Entre esos lugares nuevos se encuentran la Terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, la Central de Policía y en el corso de la ciudad de San Pedro, uno de los más concurridos de la provincia, donde se instaló una carpa sanitaria y se vacuna de forma libre, sin turnos, informó este martes el Ministerio de Salud.A la par se continúa implementando la estrategia del "VacuMóvil" y la vacunación "casa por casa" para lo cual hay un cronograma de recorridos del personal sanitario por diferentes sectores barriales.El ministro de Salud,, indicó que "tenemos como meta llegar y ey 60% con segunda dosis, mientras que entre 12 a 18 años es de 80% y 60%"."La intención es que puedan llegar al inicio de clases con una adecuada inmunización", afirmó y aclaró "no es obligatoria la vacunación para Covid 19 en niños y niñas pero sí se solicitará el calendario completo de vacunación obligatoria".En Santa Cruz, la gobernadora, visitó El Calafate con parte de su gabinete para reforzar la campaña de vacunación con miras al inicio de clases dado que, según el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique,"La idea es acercarnos lo más posible al 100 por ciento en este período que queda de aquí a las actividades escolares", dijo y afirmó que "queremos que las escuelas sean lugares donde los chicos, docentes y todos los trabajadores, en general de la educación, vayan a un espacio de trabajo lo más saludable posible y para nosotros la vacuna es lo más acertado".