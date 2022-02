Casi la mitad de los niños con cáncer y Covid-19 fueron asintomáticos durante la pandemia

El Hospital Garrahan atiende al 40% de los pacientes oncológicos pediátricos que se tratan en hospitales públicos

El impacto del coronavirus en niñas, niños y adolescentes con cáncer fue bajo en comparación con la población adulta, y en el 49% de los casos fueron asintomáticos, lo que permitió continuar con los tratamientos, informaron a Télam desde el Instituto Nacional del Cáncer (INC) en la víspera del Día Internacional del Cáncer Infantil.Desde el inicio de la pandemia a la actualidad, el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (Roha) relevó unosEn aquellos que tuvieron síntomas, en el 78% fue con fiebre de menos de tres días de evolución."Los pacientes continúan recibiendo todos los cuidados y sus tratamientos. Y esa es nuestra prioridad", indicó a Télam Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.Por ahora, no se observó un aumento significativo en exceso de mortalidad por Covid", agregó la funcionaria.Respecto a la situación enque se tratan en hospitales públicos, el jefe del Servicio de Hematología y Oncología, Pedro Zubizarreta, dijo a Télam que "en los chicos que están en tratamiento oncológico, en general, no hemos tenido problemas"."Hemos podido continuar con los tratamientos", aseguró el médico y sostuvo que sí hubo un "entorpecimiento general" de parte del personal de salud por tener que trabajar siguiendo estrictos protocolos.precisó Zubizarreta e indicó que la tasa de infección por la ola de Ómicron fue superior a las variantes anteriores."Sabemos que se infectan porque realizamos hisopados frecuentes y sistemáticos para hacerles la quimioterapia", añadió.Sobre la vacunación contra el coronavirus en estos pacientes, el especialista explicó quey dijo que en primer lugar se inmuniza a los familiares."Depende del momento del tratamiento porque con la quimioterapia muy intensa tampoco tendría efectividad la vacuna", detalló.