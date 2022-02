Estudiantes tucumanos cumplieron el sueño de conocer el mar

"Los chicos y chicas están haciendo realidad uno de sus sueños", dijo la secretaria de la escuela. (Foto Moritz Alejandro)

Alumnos y alumnas de una escuela de alta montaña del Valle Calchaquí, en Tucumán, acostumbrados a cabalgar o caminar varias horas para concurrir a clases, lograron cumplir el sueño de viajar a la costa atlántica bonaerense para conocer el mar, en el marco del Programa Nacional de Turismo Educación impulsado en forma conjunta por los ministerios de Educación y de Turismo.Los 27 estudiantes de la escuela 350 de San José de Chasquivil viajaron hasta el complejo hotelera de la localidad bonaerense de Chapadmalal, ubicada a 26 kilómetros de Mar del Plata, y tras disfrutar de casi una semana de la playa y el mar, comenzaron este lunes el regreso a Tucumán con una escala especial en Buenos Aires para conocer los estadios de los clubes River Plate y Boca Juniors y la megamuestra de Tecnópolis."Los chicos y chicas están haciendo realidad uno de sus sueños que era tocar el mar, un deseo que surgió por parte de la maestra Pilar Bellido, quien los vio crecer y soñaba con que pudieran viajar hacia la Costa Atlántica para cumplir con ese anhelo", contó Eliana La Madrid, secretaria de la escuela en declaraciones a Télam.Y agregó: "Siento una satisfacción muy grande de verlos sonreír y ver cómo juegan en la playa. Son chicos que diariamente hacen mucho sacrificio para aprender y formarse en la escuela, a la que acceden cabalgando o caminando entre 3 y 8 horas, dependiendo de donde vivan, por lugares en los que no hay caminos ni rutas, donde muchos de ellos deben cruzar 20 veces el mismo río".La directora, María de los Ángeles Saavedra Ybarra, relató el recorrido realizado: "Este viaje comenzó el domingo (de la semana pasada) cuando el helicóptero de la Dirección Aeronáutica nos trasladó desde el valle Calchaquí hasta el aeroclub en la localidad de Horco Molle y de ahí en micro hacia el hotel Bicentenario, donde Desarrollo Social les entregó una mochila con un kit para la playa: malla, ojotas, barbijos, juguetes y protector solar"."Al día siguiente emprendimos el viaje para la costa atlántica para cumplir el sueño, gracias a las acciones coordinadas que llevaron a cabo los organismos nacionales de Educación y Turismo y Deportes y los provinciales que están bajo la órbita del gobernador de Tucumán (Osvaldo Jaldo)", manifestó.Y agregó: "Llegamos a Chapadmalal y nos estaban esperando todos los profesores y coordinadores del programa de turismo educativo"."Estamos viviendo algo único y desde que llegamos podemos ver cómo los rostros de los chicos esbozan felicidad", sostuvo Saavedra Ybarra.Las directivas de la escuela indicaron que "el lunes pararemos en la Ciudad de Buenos Aires y el martes nos llevarán a conocer la cancha de Boca y la de River, Y a Tecnópolis para luego partir hacia San Miguel de Tucumán".Rodrigo, uno de los chicos que integran la comitiva que viajó a Chapadmalal, contó a Télam: "Estoy muy contento, muy agradecido por las personas que gestionaron este viaje. Estamos conociendo el mar, la arena y la geografía de este lugar" y agregó: "Es una experiencia nueva y única, es más de lo que esperaba, no es lo que me imaginaba"."A pesar de que me meto al agua a cada rato y jugamos al fútbol en la arena con mis compañeros, tengo tiempo para hablar con mis padres y decirles que estoy muy bien, que estoy feliz", subrayó.También Juan agradeció la posibilidad de haber conocido el mar: "Al principio le tenía miedo, pero ya no y me gusta", confió y agregó que "por suerte mis padres, que dudaban en mandarme, se animaron y hoy puedo estar disfrutando de todo esto. Todo es muy lindo, el agua es salada, la arena, todo es genial".Para Miguel también todo es "maravilloso". "No me imaginaba que sería así. Me gusta el mar, el paisaje, los juegos, la comida, estoy contento y muy agradecido de poder estar acá", comentó.El grupo de estudiantes de la escuela rural tucumana, que finalmente conocieron el mar, son parte de los 2.000 chicos y chicas que durante este verano disfrutaron de las unidades turísticas de Chapadmalal y de Embalse (en Córdoba), en el marco del Programa Nacional de Turismo Educativo."Este programa es una propuesta pedagógica que intenta abrir la escuela y que sea la escuela la que viaje y venga a aprender en otros contextos, en otros escenarios. Armamos un proyecto pedagógico en función de la cultura de cada comunidad y provincia", explicó a Télam Bárbara Ruiz Díaz, integrante del equipo coordinador del programa, que precisó que funciona durante las vacaciones de verano y de invierno enfocado en la recreación, el juego y el arte.Tras lamentar que este proyecto "había desaparecido en el 2015", durante el gobierno de Mauricio Macri, la coordinadora resaltó que "estamos muy felices de que se haya implementado nuevamente para que todas las escuelas públicas de la Argentina viajen, reivindicando que es un derecho conocer el país".