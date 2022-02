El carnaval callejero de Brasil tiñó de ritmos afros la mítica zona tanguera del Abasto

"El carnaval es una manifestación política", dijo productor del carnaval callejero de Brasil

Tiago Uaxac es productor del bloco y director de escenografía. Antes, mientras residìa en su paìs natal, Brasil, militó en organizaciones sociales y fue parte del Movimiento Sin Tierra. Uno de sus trabajos cuando llegó a Buenos Aires fue brindar clases en bachilleratos populares y se sumó al bloco, como público, el primer año que surgió.



"En el 2017 conocía a algunas personas que participaban del bloco, un día me acerqué a un ensayo y aproveché para preguntar si hacía falta algún parlante o algo más y así me fui metiendo en la producción y hoy hace dos años estoy en rol de productor y director de arte", relató Uaxac, que a su vez reivindica su homosexualidad desde su identidad de género.



"La recepción de las y los vecinos es muy buena, algunos se asoman en pijamas a bailar en los balcones y saludarnos a nuestro paso. Tenemos un diálogo muy respetuoso con la gente y este año es un comenzar de vuelta luego del aislamiento general que vivimos", añadió.



"El carnaval no es solo una joda sino que la manifestación es política, a la que le sumamos el trabajo cultural desde lo artístico musical, a través del ritual de los tambores donde hay mucha de nuestra ancestralidad y ocupando las calles desde una perspectiva de nuestros cuerpos bailando y expresándonos", indicó el productor.



Por otro lado, Florencia Gomez, quien también integra el equipo de escenografía, es descendiente de caboverdianos y reivindica su bisexualidad como parte de su identidad y de su posicionamiento político.







"Me sume a principios del año pasado al taller inicial de percusión como una forma de ir profundizando mi identidad afroargentina y como mujer negra", indicó la percusionista que toca el agogó dentro del bloco.



"Sentí que era el momento de estar cómoda. Sabía que Julia al ser una afrobrasileña tenia otro acercamiento a la música desde otra perspectiva, además por ser una mujer al frente de un bloco y sentí que era una buena oportunidad", señaló.



"Para mi estar en el bloco es haber roto esa barrera de no tocar ningún instrumento, ya que si bien dentro de las culturas afro hay mucha percusión mi abuelo no le enseñó ni a mis tíos ni a mi padre ha tocar instrumentos musicales, en parte como una estrategia de sobrevivir y de adaptarse a lo que es la sociedad de acá", añadió.



"El carnaval es político también, ya que no es tocar música solo porque si sino que están esos cuerpos y 'nuestras cuerpas' diversas, negras y disidentes de la sexualidad ocupando esas calles", resaltó.



"Al ser esta mi primera salida con el bloco me genera una emoción muy grande de poder estar y ocupar ese lugar no solo dentro del bloco sino en la calle como una personas negra y desde un lugar de resistencia, donde a pesar de todo salimos a manifestarnos con toda la alegría y el gozo", reflexionó.