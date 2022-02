La pandemia dificultó el acceso a los preservativos: piden disponibilidad gratuita

Preservativos: casi la mitad de la población mundial "no tiene posibilidad para comprarlos por la pobreza y por la pandemia.

Preservativos, el método más eficaz para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

13 de febrero: Día Internacional del Condón. Infografía.

Las dificultades para acceder a los preservativos, considerados comopara prevenir las infecciones de transmisión sexual, se agravaron a partir de la pandemia de coronavirus, advirtió la filial argentina de la AHF (), que solicitó la distribución gratuita y universal en el marco del Día Internacional del Condón, que se celebrará el próximo domingo.Ante una situación sanitaria y económica que “imposibilita” el acceso a preservativos “a gran parte de la sociedad” a nivel mundial, la Fundación AHF aseveró que “es urgente promover y defender el acceso a condones gratuitos" para toda la población.La organización internacional explicó que pese a que el uso del preservativo es "el método más eficaz para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS)",preservativos debido a la pobreza, situación que se está agravando en el contexto de la pandemia".La directora de, Natalia Haag, señaló que urge "mejorar el acceso (a los preservativos) de forma gratuita en lugares no convencionales", como así también "políticas públicas que promuevan su uso y contribuyan a que deje de ser tabú el tenerlo siempre”.Según una encuesta realizada por la organización,“casi el 80% (79,59)" de las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), detectadas en 2021 por la organización, respondieron que "facilitaría el uso de condones en sus relaciones sexuales, el tener preservativos a mano cuando lo necesiten”.Asimismo, desde la Fundación consideraron quesupone "la más grande amenaza a la salud pública mundial", al retrasar la respuesta "a enfermedades de alto impacto, entre ellas el sida", y alde los condones debido "a la enorme producción de material de protección personal", como los guantes de latex.En esa línea, la AHF busca promover "la disponibilidad de condones gratuitos y la adopción de los mismos por parte de las personas" a través diversas acciones que se desarrollarán en 45 países y en 40 puntos de distintas provincias de Argentina en el Día Internacional del Condón, queEsta conmemoración fue creada en 2012 por la AHF, ya que luego de 40 años del primer diagnóstico de VIH los condones aún resultan "el método más accesible y efectivo para prevenir el VIH, las ITS y los embarazos no planificados", indicaron desde esta organización, que trabaja desde 1987 por el cuidado de la salud de las personas que viven con VIH/SIDA en todo el mundo.Bajo los lemas "” y “”, los equipos de la fundación realizarán, este sábado 12, jornadas de entrega de condones gratuitos, test rápidos, seguros y confidenciales de VIH y brindarán información y asesoramiento acerca de ITS en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Río Negro, Santiago del Estero; y el domingo 13 se sumarán Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja y Neuquén.Las actividades se sostendrán en Córdoba y Santa Cruz el 14 de febrero y en Río Negro, el 15.Los horarios y puntos de encuentro de cada iniciativa se pueden consultar a través de la página web https://testdevih.org/dia-internacional-del-condon-2022/ La organización lanzó a nivel global la campaña “”, la cual propondrá ante Unicode.org, organismo que estandariza los emojis a nivel mundial, que incluya uno de un preservativo para "facilitar las conversaciones acerca de sexo seguro entre los más de 6 mil millones de usuarios de mensajerías instantáneas y redes sociales, como Instagram, WhatsApp, WeChat, Telegram, Facebook y Twitter", indicaron.Para ello, la AHF convocó a firmar la petición "para que el emoji del condón sea incluido en 2023 a nivel mundial" a través de la página web www.condomemoji.org