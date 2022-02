Gabriela Torres: "El consumo es un síntoma y hay que trabajar para no estigmatizar"

Gabriela Torres.

"Siempre el consumo es un síntoma, el tratamiento es integral, no sólo tiene que ver con dejar la sustancia" Gabriela Torres, titular de Sedronar

Desde el Consejo Federal de Políticas de Drogas #COFEDRO reafirmamos nuestro compromiso de articular una gran Red Federal junto al sistema de salud, en un trabajo sistemático de atención y prevención en todo el país.



Tratamientos y contención comunitaria

"Atendemos a gente de todas las clases sociales"

Foto: Eliana Obregón

Línea 141 ESCUCHA Y ASISTENCIA

ES ANÓNIMA Y GRATUITA

Podés llamar por vos, alguien de tu familia o una persona conocida.

Las 24 horas, todos los días del año.

Atención, información y acompañamiento sobre consumo de sustancias - www.sedronar.gob.ar

Educar sobre los consumos problemáticos

Las mujeres que consumen enfrentan una "doble estigmatización"

Sedronar triplicó los espacios de atención desde 2019 La cantidad de espacios de atención y acompañamientos que la Red Federal de Sedronar cogestiona con municipios y provincias pasó de 250 en 2019 a 752 en 2021, año en el que también se crearon 40 nuevos Dispositivos Territoriales comunitarios.



Esa red brinda atención a 57.000 personas que realizan tratamiento en forma ambulatoria y a otras 5.000 que lo hacen bajo la modalidad residencial.



Durante 2021 se crearon también 40 nuevos Dispositivos Territoriales Comunitarios (DTC), que sumados a los conformados en 2020 totalizan 66 nuevos espacios de atención con un promedio de 18.000 personas atendidas mensualmente.



Desde el inicio de la gestión los DTC pasaron de 61 a 127 en diciembre de 2021.



Actualmente, Sedronar cuenta con un total de 501 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) distribuidas a lo largo del país: en el Conurbano bonaerense hay 165; Buenos Aires Interior, 53; Ciudad de Buenos Aires, 59; Región patagónica, 40; Centro, 73; Región de Cuyo, 25; Nordeste, 31; y Noroeste, 55.



Otra iniciativa fue la creación del Campus Virtual con el que se potenció el alcance de las capacitaciones en materia de prevención de los consumos problemáticos.



En total, entre los cursos presenciales y los virtuales, la Sedronar formó a más de 16 mil personas de equipos técnicos, docentes, delegados gremiales y fuerzas de seguridad.



Una de las medidas tomadas en 2021 fue el fortalecimiento de la línea telefónica 141 a través de campañas de difusión por su atención gratuita y anónima -funciona las 24 horas los 365 días del año- que permitieron ampliar el alcance del servicio registrándose un 40% de aumento en las respuestas brindadas.



El organismo firmó un convenio con Trenes Argentinos Operaciones, a partir del cual entregaron 600 tarjetas para traslado y utilización gratuita de la red ferroviaria a personas en situación de alta vulnerabilidad social, que están en tratamiento por consumos problemáticos de sustancias.



A partir de esta situación, las personas en tratamiento que asisten a algunos de los espacios de atención y cuidado de la red de Sedronar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pueden utilizar los servicios ferroviarios de Trenes Argentinos que se hace cargo del gasto de los pasajes.

Casas acompañamiento comunitario

La titular de Sedronar, Gabriela Torres, afirmó este sábado que "el consumo es un síntoma, el tratamiento es integral y no sólo tiene que ver con dejar la sustancia" y dijo que "hay que trabajar para la no estigmatización" de las personas al referirse al caso de la cocaína adulterada que provocó 24 muertes.En una entrevista con Télam, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de Argentina, aseguró que desde su organismo se atiende a "gente de todas las clases sociales" con consumos problemáticos y agregó que hay que "trabajar para la no estigmatización" de las personas "por ser pobres y jóvenes" como crítica al tratamiento que dieron los medios de comunicación al caso de la cocaína adulterada."Hay que destacar que Sedronar se encargaba de la atención de la persona y el narcotráfico, cada territorio resolvía sus problemas con un área específica, con su estructura", dijo al recordar que, tema que pasó al área del Ministerio de Seguridad.Después de lay la ley que creó el(Iacop) "se habilitaron los tratamientos ambulatorios a través de la necesaria relación con el sistema de salud", destacó y subrayó que "siempre el consumo es un síntoma, el tratamiento es integral, no sólo tiene que ver con dejar la sustancia".Torres recordó que el año pasado se abrieron 500 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) y 127 Dispositivos Territoriales comunitarios (DTC) con municipios y provincias, que se articularon con el sistema de salud."Hoy hay diversificación de tratamientos como ambulatorios y terapéuticos", apuntó y añadió que tienen 50 casas convivenciales comunitarias. "Desde Sedronar apoyamos a municipios y provincias para fortalecer lo que ellos hacen allí".Los centros comunitarios tienen "una lógica de armar un rol afectivo porque en estos casos tenemos que acompañar siempre", sostuvo y señaló que "se trabaja con grupos de familia o referentes afectivos".En relación a la concepción del consumo problemático, indicó que "fue cambiando. Antes había un imaginario, como por ejemplo, que si un miembro de la familia consumía esa era una mala familia"."Nosotros atendemos a gente de todas las clases sociales; hay que trabajar para la no estigmatización, para que la gente hable más de estos temas", afirmó Torres, y destacó la importancia del "rol de los medios de comunicación".En relación al consumo de laen la zona noroeste del conurbano bonaerense, la semana pasada, la titular de Sedronar observó que ese jueves "nuestra línea de teléfono creció 75% porque el 141 (línea de atención gratuita y anónima que funciona las 24 horas) estuvo las 24 horas en todos los canales"."En general hay mucha estigmatización, y ese día se habló un montón de narcotráfico, estigmatizaron a personas por 'portadora de cara', pobre y joven, y también al barrio" Puerta 8 ubicado en el partido de Tres de Febrero donde se vendió la cocaína adulterada, precisó.En ese sentido, dijo que "hay que lamentarse y acompañar a las víctimas y a sus familias, pero esto no puede pasar de largo para la sociedad porque el problema de consumo nos atraviesa a todos"."Aclaramos que nos encargamos de personas y si no tratamos el tema con profundidad perdemos una oportunidad", dijo, y advirtió queEn relación al rol que cumple el Estado para afrontar los consumos problemáticos, Torres subrayó el papel del " Observatorio de Drogas Nacional " y el acompañamiento para fortalecer "los observatorios provinciales".Recordó también que el organismo firmó "un programa con gremios para capacitar a delegados y se abrieron centros de escucha".La funcionaria observó que "es importante que en los lineamientos curriculares haya vuelto a la escuela el tema de la prevención para que los chicos y chicas tengan información sobre qué pasa con el cuerpo, interpelar las prácticas de consumo en todos los niveles"."Esto se aprobó en la 106 asamblea del Consejo Federal de Educación, y en esa línea estamos trabajando porque la prevención tiene que ser sistemática", expresó.La funcionaria remarcó que hoy "existe una coordinación de diversidad de género con tratamientos específicamente para mujeres", y dijo que "en nuestra línea 141, el 90% de los llamados son mujeres y".Precisó que esto se debe a que hay unaporque si lo hace "es una mala mujer, una mujer fácil, una mala madre".El objetivo de los tratamientos específicamente para mujeres es la creación de "un espacio en el que interactúan mujeres con mujeres" y un lugar "para que puedan ir con el hijo, por ejemplo".También, afirmó que se trata de saber "cómo articular la violencia con el consumo junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad" para lo cual se realizan capacitaciones para abordar este tema.Sobre las Casas de Atención, aclaró que hay "para, para, y". En el caso de la gente en situación de calle "la casa tiene horarios diferentes y el psicólogo tiene un esquema no tan riguroso", explicó."No es lo mismo hacer un grupo de jóvenes que un grupo con adultos que tiene más de 10 años de consumo porque no es lo mismo intervenir con cualquier persona, es importante considerar quién es esa persona", detalló.Por eso, cada lugar cuenta con espacios para deportes, boxeo, talleres de arte, cine, huertas, carpintería, reciclado o talleres para que la persona pueda volver a trabajar.Como parte de las acciones que lleva adelante el Estado, Torres contó que en "Chaco se abrió el primer centro para abordar consumos problemáticos en el barrio toba, donde también hay algo para aprender culturalmente porque cada población tiene su particularidad".Finalmente, destacó la construcción dea partir de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Ministerio de Obras Públicas y con diferentes municipios y provincias.