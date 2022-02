Una física argentina liderará un grupo de igualdad y diversidad en la ciencia antártica

El SCAR convocó a celebrar "a todas las mujeres que contribuyen a la ciencia polar e inspiran a una nueva generación de niñas".

Una física argentina fue elegida para liderar un grupo de cerca de cien investigadores de diversos países que desarrolla tareas científicas en la Antártida como parte delSe trata de la doctora en Física, investigadora del Conicet y jefa a cargo del departamento de, Adriana Gulisano.En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el SCAR convocó a celebrar "a todas las mujeres que contribuyen a la ciencia polar e inspiran a una nueva generación de niñas enEl mensaje enfatiza que "más allá de la representatividad, queremos celebrar los cambios en las estructuras organizativas que harán que la ciencia y las operaciones antárticas sean más equitativas".El grupo EDI estará dirigido por un equipo inaugural de liderazgo sénior compuesto por Gulisano, la directora adjunta Zia Madani y la secretaria Pilvi Muschitiello.Gulisano dijo a Télam que "Argentina siempre tiene mucho peso en el SCAR porque fue uno de los primeros países firmantes del Tratado Antártico". "La igualdad de género es un tema que siempre me interesó muchísimo", añadió.Sore su postulación, comentó que "quedamos seleccionadas para avanzar en un ámbito que hasta ahora había sido muy masculino, pero donde hay una masa crítica de mujeres que impulsan estos cambios"."Queremos lograr igualdad y diversidad en todos los ámbitos de actividades científicas y logísticas en la Antártida y para eso el primer objetivo es completar un relevamiento de cuáles son los protocolos que cada país aplica en esta materia en sus programas antárticos", precisóY completó que no se trata sólo de diversidad de género, "sino también idiomática y geográfica porque queremos poder mesurar que sectores están sobre representados y cuáles subrepresentados".."Argentina ha sido pionera en muchas cosas. En esta campaña antártica por primera vez va a haber invernantes mujeres en Belgrano II que es la base más cercana al Polo Sur de nuestro país", dijo la científica y añadió que "soy la primera mujer en ocupar el cargo de jefa del departamento de Ciencias de la Atmósfera del IAA",Indicó que todos los científicos del Estado "tenemos que avanzar para que se comprenda que la capacidad es independiente del género y terminar con las cuestiones sociales que a veces hacen que se elijan hombres, por ser hombres, para roles en los que hay mujeres capaces"."Mi ingreso al IAA fue en 2011 y Argentina siempre hizo un esfuerzo en este sentido, por supuesto que los cambios culturales son lentos, pero lo importante es que está clara la voluntad de avanzar", explicó.Al respecto, rememoró: "En mi primera campaña antártica cuando llegué a la base todos se sorprendieron porque esperaban al 'doctor en física Gulisano' y no a la 'doctora en física Gulisano', fue una situación graciosa porque nadie sabía bien qué hacer con una mujer en la base""La búsqueda de la igualdad de género y la diversidad es una situación global en la que Argentina puede decir que ya alcanzó logros que otros países que algunos creen que son más desarrollados todavía no, hay un largo camino por delante en el que también queremos promover las experiencias de personas con distintos grados de discapacidad que pueden hacer ciencia en la Antártida, porque la diversidad va más allá del género", completó.Gulisano es Investigadora Científica y Jefa del Departamento de Ciencias Atmosféricas del Instituto Antártico Argentino; ha estado involucrada en numerosos eventos y grupos de expertos de SCAR, sirviendo como directora general adjunta del Grupo Permanente de Ciencias Físicas de SCAR y como miembro del Grupo de Expertos en Investigación y Aplicación de GNSS para el Medio Ambiente Polar de SCAR.