Juicio a Darthés: los detalles del fallo del tribunal de Brasil que vuelve el caso a foja cero

El camarista Paulo Fontes hizo un comentario sobre el “nacionalismo exacerbado” de Brasil, al cuestionar por qué el país no puede extraditar a Nicaragua a Darthés para ser juzgado donde ocurrieron los hechos denunciados por Fardin en 2009.

El tribunal de segunda instancia de San Pablo, Brasil, que determinó que el juicio contra el actor Juan Darthés en Brasil, acusado por la violación de Thelma Fardin en 2009, entonces menor de edad, vuelva a foja cero en la Justicia ordinaria, argumentó que, al desestimar la tramitación del caso en el fuero federal."No es que la justicia federal no tenga capacidad de juzgar el caso, pero debe cumplirse la regla de reparto de competencias entre los entes federativos”, definió el tribunal en su acordada, decisión considerada por la actriz como "un adoctrinamiento para quienes denuncian este delito”.El fallo, enviado este viernes a Télam por la oficina de prensa de la sala quinta del Tribunal Federal Regional 3, fue dictado el 7 de febrero pero se dio a publicidad este viernes, con el resultado 2-1 a favor de aceptar un habeas corpus a favor de Juan Rafael Pacífico Dabul, tal el nombre completo de Darthés, que es brasileño y es por eso que está siendo juzgado en San Pablo, donde actualmente reside.El relator del proceso, André Nekatschalow, en cambio votó a favor de continuar el ritmo del juicio y de negar el habeas corpus a favor del actor.El voto de los dos vencedores entendieron que el Supremo Tribunal Federal ya había legislado a favor de esa hipótesis: que el caso de Darthés no afecta bienes o personalidades de la Unión o del patrimonio brasileño.El fiscal federal Andrey Borges de Mendonça fue el constructor de la acusación contra Darthés en base a la Justicia argentina y de Nicaragua, y ahora el expediente deberá pasar a un fiscal de la Justicia ordinaria de San Pablo., dijo Maciel Filho.“Fue una decisión con coraje, hay que aplaudir a los camaristas”, dijo el abogado Euro Bento Maciel Filho, uno de los defensores de Darthés en Brasil, al lado de Germán Segré y Luiz Nazareth.El camarista Paulo Fontes, por su parte, hizo un comentario sobre el “nacionalismo exacerbado” de Brasil, al cuestionar por qué el país no puede extraditar a Nicaragua a Darthés para ser juzgado donde ocurrieron los hechos denunciados por Fardin en 2009, cuando ella era menor y ambos compartían una gira de la tira Patito Feo en el país centroamericano.“No obstante, no debe ser ampliada la competencia de la Justicia federal cuando no hay un motivo explícito en la Constitución Federal”, dice la acordada que llevó todo a foja cero.A partir de ahora,La decisión llegó luego de que declararan testigos a favor de Fardin y sin que se conociera el testimonio de Darthés, que tenía prevista una audiencia para marzo.Sin embargo, resta la carta de una apelación a los tribunales superiores para la fiscalía federal.“No es que la Justicia federal no tenga capacidad de juzgar el caso, pero debe cumplirse la regla de reparto de competencias entre los entes federativos”, dice el fallo vencedor, que pone como ejemplo jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal.Durante una protesta frente a la Embajada de Brasil en Buenos Aires, donde estuvo acompañada por el colectivo de actrices, activistas y mujeres y diversidades autoconvocadas, Fardin acusó este jueves a los abogados de Darthés de tratar de "evitar que se llegue a una sentencia" contra el acusado y afirmó no saber “hasta qué punto pueden llegar a escalar las influencias y el poder”., expresó la actriz y, pese a no haber logrado acceder todavía al expediente completo para “saber por qué fallan de la manera en que fallan”, ratificó que “se presentará una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Brasil”.Que el juicio vuelva a foja cero -aseveró- sería, como así tambiénpor someterla nuevamente a las numerosas pericias psicológicas y físicas ya hechas y afrontar una defensa “muy virulenta”.Por su parte, el abogado Juan Pablo Gallegos, quien se sumó al equipo legal encabezado por Martín Arias Duval para asesorar a Fardin, aseguró queAsimismo, el letrado consideró que las garantías del denunciado y la víctima son “muy asimétricas”, y anticipó que buscarán lograr que la denunciante “pueda tener una participación más activa”.