Crearán postas de vacunación en más de 2.000 escuelas bonaerenses

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Eva Cabrera

El director de Cultura y Educación bonaerense,, destacó este viernes la creación de postas de vacunación contra el coronavirus "en más de 2.000 escuelas" en esa jurisdicción y planteó que se busca que este año "sea extraordinario en materia de presencialidad".El funcionario brindó detalles de las definiciones que se tomaron en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y el Consejo Federal de Educación (CFE) para el comienzo del ciclo lectivo 2022, con el objetivo de garantizar una "presencialidad plena y segura en las escuelas" en el marco del programaEn ese marco, manifestó que "el 2 de marzo será un día de fiesta porque venimos de dos años de mucho dolor y deseamos que 2022 sea extraordinario en materia de presencialidad educativa”.“Para eso, todos los ministros de Salud y Educación consensuaron protocolos que tienen aristas que sonen la medida en que se pueda", indicó en declaraciones a Radio Provincia.Sileoni manifestó que hay un buen nivel de vacunación en docentes, "con más del 95% con el esquema completo" y una "muy buena vacunación en jóvenes de 12 a 17 años"., subrayó.Por tal motivo, reiteró que serán instaladas, y “a alentar a ellos y a sus familias para que se vacunen”.De todos modos, el funcionario planteó que “si bien los alumnos pueden seguir concurriendo a la escuela aunque no se hayan vacunado porque, vamos a acentuar el aspecto colectivo de la vacunación”.En tal aspecto, dijo que “la vacuna es una decisión privada pero también es una decisión pública y tiene que ver con un acto de respecto con el otro".Entre los protocolos a cumplir, el titular de la cartera educativa expresó que "se va a exigir el uso del barbijo desde primer grado, y no habrá burbujas aunque sí daremos recomendaciones de mantener la distancia”.En tanto, agregó que “ante la presencia de síntomas o ser contacto estrecho no se deberá asistir a la escuela".