Frente al Consulado brasileño, Fardín calificó de "escándalo" la situación del juicio a Darthés

Fardin calificó de "escándalo" situación de juicio a Darthés VER VIDEO

"Pensar en volver a foja cero no solo sería un escándalo sino revictimizante" Thelma Fardin

"Estoy convencida de la importancia de dar esta batalla, eso hace que me mantenga firme", afirmó la actriz Thelma Fardin (@soythelmafardin)

durante la manifestación que el colectivo Actrices Argentinas realiza frente al consulado brasileño pic.twitter.com/xLHSYI25OY — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 10, 2022

Noemí Frenkel: "Las denunciantes no están solas"



El colectivo Actrices Argentinas realiza una manifestación en el consulado brasileño, en rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Brasil de volver "a fojas cero" el juicio contra Juan Darthés por abuso sexual a Thelma Fardin pic.twitter.com/IV8W9dJsPF — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 10, 2022

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp +5491127716463

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

La, que se sustancia en los tribunales brasileños,y acusó a los abogados defensores de tratar de "evitar que se llegue a una sentencia" contra el acusado."Sabíamos que iban a apelar pero no imaginábamos que le iban a dar lugar cuando ya estaba resuelta la competencia. No sabemos hasta qué punto pueden llegar a escalar las influencias y el poder", se quejó Fardin al hablar frente al, de la que participó también Amnistía Internacional.La actriz advirtió que la defensa de Darthés "trató por todos los medios de evitar que se llegue a una sentencia" y ratificó queEl martes por la noche la propia Fardin, en sus redes, denunció que el Tribunal Superior de Brasil había decidido que no era de jurisdicción federal el juicio contra Darthés , por lo que resolvió que la causa "vuelva a fojas cero"."Realmente es un escándalo, al día de hoy todavía no podemos acceder al expediente completo para saber por qué fallan de la manera en que fallan", lamentó la actriz.Además, reafirmó que sería "absolutamente revictimizante" volver a realizar todo el proceso y advirtió que durante su declaración la defensa de Darthés fue "muy virulenta" con ella."Por el sigilo (de la causa), que respeté y seguiré en todo este tiempo, no dijimos cómo fue puertas adentro (la declaración), pero fue muy fuerte, muy dura esa declaración, entonces", aseveró.