El colectivo de Actrices Argentinas se movilizará al consulado de Brasil por el juicio a Darthés

Actrices Argentinas en apoyo a Thelma Fardin contra la impunidad en el juicio contra Darthes (Foto: Eliana Obregón).

Mariela Belski (Foto: Archivo).

Desde Actrices Argentinas repudiamos la orden del tribunal que frena el juicio contra Darthes. Concentramos el jueves 10/Feb a las 12hs en el Consulado de Brasil (Carlos Pellegrini 1363 CABA)

El colectivo Actrices Argentinas convocó a una manifestación el jueves al mediodía en el consulado brasileño en rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Brasil del volvertras entender que no debía resolverse en una jurisdicción federal.Amnistía Internacional se sumará a la manifestación para "acompañar a Thelma Fardin en su lucha por justicia , tanto por ella como por todas las víctimas de violencia de género y abuso sexual", indicó la organización en un comunicadoActrices en un comunicado consideró la decisión de la justicia brasileña como "un mensaje de impunidad, de revictimización y violencia" y aseguró:".En el documento convocan a concentrarse este jueves a las 12 en el consulado de Brasil ubicado en Carlos Pellegrini 1363."El 7 de febrero, el Tribunal Regional Federal de San Pablo hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de Juan Darthés y ordenó frenar el juicio que venía desarrollándose en la justicia federal", indicó el texto de Actrices.Mariela Belski, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina destacó que exponer a Thelma a la posibilidad de tener que reiterar su testimonio, supone una justicia con falta de perspectiva de género y derechos humanos."Es más, este panorama se ve recrudecido por la falta de participación e información en el marco de un proceso judicial que coloca a la víctima en el lugar de espectadora”, dijo BielskiAmnistía subrayó la importancia de que este tipo de casosy que, con ello, se envíe un peligroso mensaje a las niñas y mujeres de Argentina y de Latinoamérica, de que no pueden confiar en el sistema de administración de justicia".El proceso había comenzado el pasado 30 de noviembre con la declaración de Fardin, quien durante más de cuatro horas brindó su testimonio sobre el abuso sexual de Darthés en 2009 en Nicaragua, cuando ella junto al actor y otro grupo de compañeros se encontraban en una gira de la tira televisiva Patito Feo en ese país.Tras la declaración de Fardín, se realizó una nueva jornada de testimoniales en la que declaró la actriz Calu Rivero y el proceso entró en receso por feria judicial, para continuar a finales de enero con dos jornadas más de declaración de testigos."Esta decisión vuelve a fojas 0 el proceso judicial, sin desarrollar los fundamentos y quitándole reconocimiento a la víctima, ya que sus abogados no pueden acceder al fallo completo", apuntó el comunicado de Actrices Argentinas."El proceso de las audiencias venía desarrollándose en forma correcta, incluso la competencia del juicio había sido resuelta favorablemente por el juez en primera instancia en un fallo de más de 15 páginas, 7 meses antes de que comenzara el juicio", continuó el texto."Con el juicio oral en la etapa final, este es un mensaje de impunidad, de revictimización y violencia. No lo vamos a dejar pasar", sentenció el documento y concluyó con un pedido de "Justicia para Thelma y para todas las víctimas de abuso. Basta de impunidad".