Continúa la tendencia descendente de contagios en las provincias

La curva de contagios continúa en descenso en comparación con enero (Foto: Rubén Paratore).

Provincia de Buenos Aires

Se están enviando 119.957 turnos para el refuerzo a personas de 12 a 49 años. Recordá que las y los mayores de 3 años tienen la 1ra y 2da dosis libre. Las personas mayores de 50, embarazadas o que sean personal de salud, educación o seguridad también tienen liberado el refuerzo. pic.twitter.com/vyqX4UlGOq — Nicolás Kreplak (@nkreplak) February 9, 2022

Córdoba

(Foto: Rubén Paratore).

Santa Fe

#COVIDー19

JORNADAS DE VACUNACIÓN EN ESPACIOS CULTURALES @CulturadSantaFe

✔️Primeras y segundas dosis a niños, niñas y adolescentes👉adultos y adultas podrán iniciar su esquema de vacunación💉



🔗https://t.co/dP2d9WF9yT pic.twitter.com/wVdGBPPWL3 — Ministerio de Salud (@MinSaludSantaFe) February 8, 2022

Mendoza

(Foto: Carlos Brigo).

San Luis

Este miércoles se registraron 125 nuevos casos de Coronavirus. Lamentamos comunicar el fallecimiento de 4 personas con diagnóstico positivo para COVID-19. Al momento, la provincia contabiliza 3.455 activos, 143.177 altas y 1.567 fallecidos.#SaludSanLuis #COVID19 pic.twitter.com/LX68uVTjdr — San Luis Gobierno (@SanLuisGob1) February 9, 2022

Jujuy

Santago del Estero

(Foto: Alfredo Ponce).

Chubut

(Foto: Marcelo Ochoa).

Entre Ríos

(Foto: Alejandro Moritz).

Neuqupen

(Foto: David Sanchez).

Formosa

Río Negro

Autoridades sanitarias de distintas provincias confirmaron este miércoles que se mantiene una “tendencia descendente” en los contagios y hospitalizaciones por coronavirus , lo que marca un declive en la curva de la ola generada por la variante Omicron, que atribuyeron a la importancia de la vacunación y el sostenimiento de los cuidados esenciales como el uso de barbijos, la higiene y la distancia social. Según el reporte de este miércoles de la situación epidemiológica del Ministerio de Salud en las últimas horas se produjeron 218 decesos, treinta menos que los notificados ayer, y también se evidenció una baja en los contagios con 27.252 nuevos positivos contra los más de 32 mil informados el día anterior. En la provincia de Buenos Aires , el ministro de Salud,, resaltó días atrás que “está retrocediendo la ola de coronavirus" dado que "” porque, explicó, "empieza a observarse que dejó de aumentar la cantidad de internaciones y después se va a ver con delay el descenso del número de fallecidos".El funcionario y médico sanitarista remarcó que para evitar un eventual rebrote es " vacunación , ventilación y el uso adecuado de barbijos".En Bahía Blanca, el director asociado de Región Sanitaria I, Laureano Alimenti, resaltó que los casos "están bajando en relación a la semana pasada casi un 33,5% menos" y observó que la gran mayoría de la población local "está vacunada"., sostuvo al señalar que en esa jurisdicción "tenemos 22 camas de terapia intensiva ocupadas de covid" por lo que "ha ido disminuyendo de a poquito igual esto es medio dinámico".En Córdoba, desde hace tres semanas se mantiene la tendencia en descenso los casos positivos, con reducción aproximada al 22% con respecto al pico máximo registrado hasta fines de enero, según los datos del Ministerio de Salud provincial.Los reportes oficiales también reflejan la disminución de fallecimientos con promedio de 16 decesos diarios y entre las personas recuperadas, la proporción de altas en relación con el total de casos confirmados es de 96%.La ocupación de las camas críticas para tratamiento Covid-19 es del 9,36% con 328 internados, de los cuales 189 (57,6%) pacientes son casos leves y 83 (25,3%) están en las Unidades de Terapias Intensivas (UTI) con asistencia respiratoria mecánica.Santa Fe reportóen las últimas 24 horas y las autoridades señalaron que hay una tendencia descendente respecto a reportes anteriores.Del total de los casos confirmados 1, aunque ninguno de los doce fallecidos pertenece a esa jurisdicción, y según el Ministerio de Salud se mantiene un número similar a nivel provincial en comparación a los reportes de la semana anterior.Las fuentes precisaron que hay una cifra muy alentadora en relación a las últimas tres semanas, ya que la diferencia de la positividad de casos con los últimos 21 días es del 30 por ciento e indicaron que durante los próximos días se reforzará la vacunación infantil, de cara al inicio del año lectivo.En Mendoza, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informó anoche 936 nuevos casos positivos lo que perforó hacia abajo la barrera de los mil contagios diarios, guarismos que no se producían desde final de diciembre de 2021, cuando la espiral ascendente de contagios por la tercera ola, con la variante Omicron a la cabeza, comenzó a imponerse en la provincia.Corrientes también registra una reducción de casos y fallecimientos por Covid-19 en los últimos días, según los partes de la situación epidemiológica del Gobierno provincial que indicaron que la semana pasada los nuevos positovos rondaban entre los 750 y 830, mientras esta semana los contagios descendieron a una cifra que se ubicó entre los 623 y 529 de este miércoles.Respecto de los fallecimientos, el reporte informó seis nuevas muertes, mientras que en los últimos días el promedio era de 7 fallecimientos diarios.En San Luis,, que fue el mes con más casos positivos diagnosticados, según los reportes epidemiológicos emitido por el comité de crisis.Otro factor que influye en la cifra es que los número de testeos ha disminuido, ya que por criterio epidemiológico solo lo pueden hacer aquellas personas que presentan síntomas, explicaron fuentes sanitarias locales.Actualmente hay 20 personas en terapia intensiva, de las cuales 19 se encuentran en estado de gravedad con asistencia respiratoria mecánica.En Jujuy la curva de contagios continúa eno, una tendencia que se refleja no solo en los casos positivos sino también en cuanto a las internaciones en los hospitales, señalaron fuentes del Ministerio de Salud provincial.Sebastián Horvath, director del Hospital Materno Infantil de Jujuy, dijo que en ese centro de salud “se redujeron notablemente las internaciones, solo hay cuatro pacientes internados con covid positivo en el área pediátrica y en maternidad ninguno” y recordó que “semanas atrás teníamos una ocupación importante, hoy la reducción es de hasta un 90 %”.A mediados de enero, cuando en la provincia se confirmó “por la evolución clínica como por los datos surgidos del Instituto Malbrán” la circulación de la variante ómicron, se llegó al pico de casi 3 mil casos, hoy el descenso es notable y promedia los 100-200 infectados diarios, añadió Horvath y resaltó “los procesos de vacunación” para la mejora de la situación epidemiológica.Además, indicó, "se transita por una vacacional donde la gente no está concurriendo a lugares habituales y prefiere quedarse en su casa, entre una serie de condicionantes sociales que hace que esto sea así”.En Santiago del Estero, de acuerdo al último comunicado del COE el promedio diario de contagios en los últimos siete días fue de 77 casos, una fuerte caída ante los 281 casos promedio diarios de la semana anterior.A la vez detalla que continúa bajando la ocupación de camas en las salas de terapia intensiva, ya que el porcentaje en UTI-UCI es del 65%, cuando la semana anterior fue del 70% y en camas leves y moderadas bajó del 25 al 15%.En Chubut, el director del área programática Trelew del sistema de Salud,, reconoció que "el cuadro de casos comenzó a descender y esto se nota claramente porque hay menos demanda en los hospitales, aunque los niveles de ocupación de camas de terapia se mantiene alto".La tercera ola de Covid se notó con la escalada de casos en la última semana del 2021, en coincidencia con las tradicionales fiestas de fin de año.El ministro de salud,, sostuvo en diálogo con Télam que "los datos que tenemos es que la tercera ola es la que más contagios produjo pero con mucho menos casos de internación y eso se nota en los hospitales que nunca se vieron desbordados aunque siempre demandados".En Entre Ríos, los 17 departamentos de la provincia se encuentran con un riesgo de contagiosidad considerado "alto" y, según fuentes de Salud, si bien la situación se mantiene en crecimiento durante los últimos 30 días, está lejos de los picos registrados en junio del 2021, cuando la ocupación rondaba el 90% de las camas UTI.Actualmente, en la provincia se mantienenpero no todas están preparadas para atender a pacientes con Covid-19.La ministra de Salud entrerriana, Sonia Velázquez, afirmó que la provincia posee "un alto nivel de cobertura" de vacunación contra el Covid-19, lo que generó que los pacientes se mantengan "con síntomas moderados" y apuntó que quienes requieren camas UTI son personas con "una patología propia de su comorbilidad preexistente".Con la nueva variante Ómicron, esta semana "se logró bajar el número de internaciones", a pesar de registrar "más casos diagnosticados" que en otras épocas de la pandemia, lo que atribuyó al "avance de vacunación" y a "la estrategia de testeos" implementada."Quizás no se dimensiona todavía el valor de lo que 'no sucedió', en función de decisiones políticas sanitarias oportunas, de todo el esfuerzo humano y compromiso", concluyó.En Neuquén, según el último parte del Comité de Emergencia Provincial se registraronsumando un total de 5.346 positivos activos, mientras que 1.071 se recuperaron y 3 fallecieron.A su vez, 73 personas se encuentran internadas en terapia intensiva con Covid-19, de las cuales el 88% posee vacunación incompleta o no cuenta con ninguna dosis.En Formosa, fuentes del gobierno provincial informaron este miércoles el fallecimiento de tres hombres por Covid-19 y que en las últimas 24 horas se han realizado 3.155 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, donde-19 (21,81% de positividad).Río Negro tiene 6.808 contagios activos por coronavirus en la provincia, según el último parte sanitario provincial y desde que comenzó la pandemia se ha evaluado a 347.139 personas, “de los cuales el 58,35% resultaron descartadas, el 40,48% confirmadas, en este momento el 1,17% restante continúa en estudio”, informaron este miércoles a Télam fuentes de Salud provincial.A su vez, la tasa de letalidad provincial es del 1,89%, mientras que la tasa general de recuperación es de 92,95%.Con respecto a la curva de contagios, “a partir de mediados de noviembre del 2021, la curva comienza a presentar un incremento de los casos que se mantuvo hasta la segunda semana de enero de 2022 momento en el cual comienza a descender hasta la actualidad", completaron los informantes.h