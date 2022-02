Aseguran que hay jurisprudencia de la Corte de Brasil para dejar la causa de Darthés en la justicia federal

Mariela Labozzetta titular de la Unidad Fiscal Violencia Mujeres. Foto archivo.

"Puede ser que haya una declaración de nulidad de todo lo que pasó y eso implicaría volver a foja cero, o que la nulidad sea solo a la competencia para hacer el juicio, y en ese caso podría ocurrir que un juez local reciba todo lo que se hizo" Mariela Labozzetta

Foto: Eliana Obregón

La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, dijo queque determinó que la causa contra Juan Darthés por abuso sexual a Thelma Fardin "vuelva a foja cero" por no corresponder la jurisdicción federal y afirmó que "hay jurisprudencia de la Corte Suprema" del país vecino en sentido contrario."La fiscalía en principio va a apelar esta decisión y tiene intención de llegar a la Corte Suprema, donde", sostuvo Labozzetta en diálogo con TN.Con respecto al futuro del juicio contra Darthés, quien se radicó en Brasil en 2019 tras la denuncia pública de Fardin, indicó que hay dos caminos, aunque aclaró que desconocen el contenido del fallo del Tribunal Superior, al que aun no tuvo acceso el fiscal de la causa."Puede ser que haya una declaración de nulidad de todo lo que pasó y eso implicaría volver a foja cero, o que la nulidad sea solo a la competencia para hacer el juicio, y en ese caso podría ocurrir que un juez local reciba todo lo que se hizo, lo tome, y podría cambiar juez y fiscal que deberían mirar todas las audiencias grabadas", explicó la funcionaria judicial.Labozzetta aclaró queAsimismo, precisó que cuando comenzó el juicio "la defensa de Darthés planteó la incompetencia de la justicia federal, pero el juez (federal de San Pablo, Pablo Ali Mazloum) respondió que sí era su competencia en base a jurisprudencia de la Corte Suprema".Esa decisión fue la que el martes el Tribunal Superior revirtió indicando que debe pasar a la justicia local.La titular de la UFEM aseguró que, ya que contaba con la declaración de Fardin -quien dio su testimonio virtualmente durante cuatro horas- y de testigos como las actrices Anita Co y Calu Rivero.En esa ocasión, la actriz relató el abuso sexual que sufrió cuando tenía 16 años por parte de Darthés -por entonces de 45- en un hotel de Nicaragua donde ambos participaban de una gira de la tira televisiva Patito Feo.Juan Rafael Pacífico Dabul -nombre real de Darthés-, nació en Brasil, país adonde se trasladó en 2019 para evitar ser detenido por el pedido de captura distribuido por Interpol.Es por eso que el juicio se sustancia en Brasil, yLabozzetta denunció que "estamos ante un estado de incertidumbre: volviendo a cero o generado una situación de cambios de autoridades" judiciales, por lo que sostuvo que "en caso de avanzar esto puede llegar a generar responsabilidad internacional del estado de Brasil"."Lo que está pasando ahora es lo que organismos internacionales de derechos humanos en materia de género dicen que no debe hacerse; dilatar juicios y revictimizar a las víctimas", concluyó.