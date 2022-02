Emocionaron a las redes contando su experiencia de adopción

Una historia que emocionó a las redes.

ATENCIÓN tíes tuiteres!!! Novedades sobre #Adopcion

Hoy nos dieron la guarda preadoptiva de #NiñaDe12 !!!

Así que se transformó oficialmente en #HijaDe12 ❤️❤️❤️

No tenemos más que palabras de agradecimiento para el juez Ignacio y para la trabajadora social Lorena. Genies! (1/2) — ElFuturoLibreroDeTalar (@diemonrroy) February 8, 2022

Desde la llegada de #NiñaDe12 a casa tenemos un cronograma de series:

- Las que vemos los 3 juntes (ahora Locke and key)

- Las que ven ella y Jime (ahora Anne with an E)

- Las que vemos ella y yo (ahora Con la piel de gallina)

- La que ve ella sola (Flash)#AdoptenNiñesGrandes❤️ — ElFuturoLibreroDeTalar (@diemonrroy) January 25, 2022

#AdoptenNiñesGrandes

No voy a llorar yo solo. A raíz de la consulta de una persona por nuestro proceso de #Adopcion me puse a buscar la nota de la revista "OH LA LÁ" que nos dió el impulso para averigüar más sobre el tema. Se las dejo acá:

https://t.co/6vaxQNnnqi — ElFuturoLibreroDeTalar (@diemonrroy) January 25, 2022

El testimonio promovió a otros a consultar o contar su experiencia.

#Adopcion Para quienes quieran difundir, o si estann interesados pero dudan, acá está el gráfico que debemos lograr aplanar, necesitamos más personas que quieran adoptar niñes más grandes.

Difundamos!! Les dejo el link de la guía oficial sobre el tema: https://t.co/eeZ55abJrQ pic.twitter.com/yOnmGkUuja — ElFuturoLibreroDeTalar (@diemonrroy) October 28, 2021

Tengo incertidumbre por como funcionará el nuevo proyecto, pero tengo todo el apoyo de la Jime.

Quiero dar un giro en mi vida, tener un poco más de tiempo para la familia, disfrutar los días con #NiñaDe12

Y quiero vender libros, que es algo que siempre soñé.

Gracias por leerme❤️ — ElFuturoLibreroDeTalar (@diemonrroy) January 11, 2022

Hace algunas semanas la cuenta de Twitter @ElCanillitadeBeccar cambió su nombre por @ElFuturoLibrerodeTalar, para dar cuenta de un cambio en la actividad laboral de su propietario. Pero, en rigor de verdad, el gran cambio en la vida de Diego Monrroy, comenzó exactamente el 25 de abril 2021 cuando posteó una decisión que había tomado con su pareja, Jimena: “Vamos a encarar con la Jime unque aceptamos porque más del 90% de las personas con intención de adoptar sólo quieren bebés, y nos parece injusto y triste. Cuenten sus experiencias, para tomar más coraje. Gracias!!”.Desde entonces, cada uno de sus posteos recibe miles de corazones y réplicas y la cuenta se convirtió en un espacio para promover la adopción y especialmente, a partir de la experiencia de Diego y Jimena,. “La verdad es que yo mismo pedí testimonios cuando estábamos a punto de inscribirnos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) para tomar más coraje y de ahí en adelante se armó una ola de amor imparable, además de ponerme en contacto con mucha gente que pasó por experiencias similares.Esa cruzada que tuvo un hito fundamental el martes, cuando Monrroy les contó a los “tíes tuíteres” que habían obtenido la guarda preadoptiva yAntes de eso el papá del corazón había compartido con sus seguidores cada momento del proceso desde el primer viaje familiar de a tres a Chascomús a las series que elegían para ver juntos, la visita a la librería o a un parque aéreo en el que solo las chicas se animaron a volar por los aires. Cada historia y cada acontecimiento fueron ganándole a la familia un lugar en el corazón de sus seguidores. Por eso muchos celebraron con ellos la llegada de una niña de 12 años y luego la decisión de la Justicia de dárselas en guarda a la pareja.dejen de lado los prejuicios, muchas niñas y niños de 5 o 6 años en adelante, y grupos de hermanites esperan la oportunidad de tener una familia.Dense y denles la chance de ser felices”, posteó el vecino de El Talar de Pacheco pocas horas después de la concreción de su sueño de familia, cuando ya la expresión con lenguaje inclusivo #AdoptenNiñesGrandes se había convertido en un hashtag en las redes y en motivo de múltiples conversaciones o de retuiteo de información difundida por distintos juzgados sobre niños mayores o incluso adolescentes en espera de ser adoptados.“Cada tuit sobre el tema contiene el hashtag #Adopcion o bien #NiñaDe12 así de esa forma el que los necesite los puedo tener siempre a mano”, avisa Monrroy y recuerda que él y su pareja buscaron un embarazo desde 2017, incluso con tratamientos de fertilidad, y paralelamente charlaban el tema de la adopción, hasta que una nota en una revista femenina sobre el proceso los terminó de decidir. “Jime no tenía más ganas de intentar tratamiento, es demasiado exigente para su cuerpo, y encima después vino la pandemia, así que armamos el expediente”, recuerda.Sin embargo,“Vinieron todos juntos. Por un lado, el apto físico que necesitaba para el trámite de adopción derivó en análisis muy malos, visita a la nutricionista, cambio de hábitos y 19 kilos menos hasta ahora. Por otro, el hecho de agrandar la familia me hizo repensar mi vida. Siempre tuve la idea de poner una librería, hace un año armamos una página con Jime para reseñar nuestras lecturas, así que desde esa base me decidí a encarar el proyecto de librería online. Todavía estoy en el proceso de recabar información y cerrar algunas cosas, pienso largar entre mediados de marzo o abril”, adelanta Monrroy e invita a pasar por la cuenta de Instagram @bouquinistes.de.talar donde. " Nos gusta recomendar lecturas, como si fuéramos esos libreros que tienen sus puestos a la orilla del Sena", cuentan convencidos de que van a poder cumplir su sueño como cumplieron el de formar una familia.