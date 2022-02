"Todavía hay que mejorar el rol de la mujer en la ciencia... y de la mujer en general"

Halperín es bióloga e investigadora del CONICET en el Centro de Estudios Biomédicos Básicos, Aplicados y Desarrollo de la Universidad Maimónides. (Foto: Camila Godoy)

La investigadora Julia Halperín VER VIDEO

La endocrinóloga con un grupo de becarios. (Álbum personal).

La reproducción y el cambio climático

Halperín está orgullosa de haber hecho toda su formación en la universidad pública. (Foto: Camila Godoy)

Melisa Avolio.Federico OchoaAunque en su infancia, inspirada por las aventuras del personaje Indiana Jones, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Julia Halperin pensó en estudiar Antropología, durante la secundaria la Biología ganó la pulseada. “Entré a la carrera, con una idea de que me gustaba Biología marina y la primera materia que tuve con el doctor Alberto Kornblihtt me voló la cabeza, como le pasa a la mayoría”, recuerda.Luego de terminar la licenciatura en la Facultad de Exactas y Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) su interés por entender cómo funcionan los organismos la llevaron a hacer un doctorado en Fisiología animal en la misma institución.que tenía la posibilidad de hacer su trabajo de doctorado en la Universidad de Illinois, en Chicago. “Terminé la carrera en un momento muy difícil para la investigación, siempre fue difícil, pero en ese entonces era muy complejo hacer ciencia.”, explica la bióloga especialista en endocrinología de la reproducción.“Me fui a la nada con un título, acompañándolo a él”, afirma Halperin. Sin embargo, ese título de la UBA y la buena reputación que tenía el trabajo de investigadores argentinos en el Departamento de Fisiología y Biofísica en la Universidad de Illinois en Chicago le abrió las puertas para trabajar ahí yque era lo que deseaba.Además, allí encontró a la investigadora Geula Gibori a cargo del laboratorio y a su “primera experiencia trabajando con una feminista”, cuenta Halperin este, y añade que “en su momento no podía llegar a entender bien el mensaje que me daba porque yo venía con otra cabeza”.La bióloga describe que décadas atrás la percepción cultural en función de los géneros era distinta., describe. Como ejemplo concreto menciona que antes de irse del país en una entrevista el director de un laboratorio de farmacia y bioquímica“Salí horrorizada porque no podían tomar a nadie que tuviera en perspectiva tener chicos porque pensaban que le iba a sacar tiempo de atención al plan de doctorado”, rememora. La situación fue distinta con Gibori quienCuando compara con el pasado, Halperin considera que “en CONICET algunas cosas se han revisado y están mejor, hubo progresos. Pero aún falta que se discutan algunos temas para, lo que puede disminuir su producción”., que antes no existía. Además, al año siguiente del nacimiento a las investigadoras no se les exige que presenten el informe incluido dentro de las evaluaciones permanentes que la institución realiza.“Las cosas cambiaron mucho y para bien. Estamos a mitad de camino, hay que seguir para mejorar la situación de la mujer en ciencia y en general”, piensa la bióloga quea través de un programa del CONICET de becas posdoctorales de reinserción con su marido (que lo hizo por medio del programa Raíces) y el primero de sus dos hijos. Desde ese entonces trabaja en elSi bien en CONICET hay más mujeres que hombres a nivel de becarios doctorales, posdoctorales e investigadores asistentes, “a medida que te movés hacia arriba, cuando llegás al último escalafón -que es investigador superior-,”, señala Halperín y agrega que la disparidad aumenta en áreas como física, matemáticas computación, e ingeniería.“Tenemos como desafío poner la discusión sobre la mesa en todos los ámbitos. Antes de llegar a la universidad, hay que empezar a trabajarlo desde que les niñes están en la escuela poniéndoles a disposición”, propone la investigadora.que imponen determinadas elecciones en los estudios: “A las nenas se las orienta más hacia las Ciencias Sociales porque la matemática, la ingeniería y la computación son cosas de varones”.Desde hace diez años investiga en el CEBBAD donde. Este animal tiene ciertas características de la endocrinología reproductiva que son muy atípicas. “Tiene”, indica Halperín.Así mientras especies como la rata o el ratón pueden llegar a los 20 óvulos por ciclo, la vizcacha asciende a entre 500 y 800, aunque por lo general, luego de cinco meses,como mecanismo natural.“Yoporque cuanta más información tenga respecto del funcionamiento normal del ovario mejor voy a poder colaborar en el entendimiento de la fertilidad, del ovario poliquístico y de los tumores”, aclara la investigadora.Ahora el equipo del CEBBAD comenzó una nueva línea de investigación para analizar-como el aumento de la temperatura o las modificaciones en el equilibrio hídrico- en la reproducción de especies silvestres como la vizcacha.“Los estudios realizados están muy apuntados a animales de granja por un tema de producción, pero, tiene implicancias y en algún momento nos va a pasar la factura”, asegura.Halperin está contenta con su presente en el laboratorio en el que trabaja donde la mayoría de las directoras son mujeres. Y muy feliz por haber vuelto al país. “Fue un crecimiento enorme haber trabajado en otro lugar por un tiempo, es una experiencia que recomiendo independientemente de si haya crisis o no”, expresa y aclara que nunca lo tomó como algo permanente. “. Quiero ser parte de este sistema y de alguna manera poder contribuir para que se desarrolle cada vez más”, concluye.