Vacunarán a niños y niñas contra el Covid en 2.600 escuelas bonaerenses

Perczyk aseguró que se trabajará para "garantizar un ciclo lectivo continuo y virtuoso"

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, reafirmó que se trabajará para "garantizar un ciclo lectivo continuo y virtuoso", para lo que consideró imprescindible seguir avanzando en la campaña de vacunación contra el coronavirus y cumplir con algunas normas de cuidado y prevención, como el uso de barbijo en espacios cerrados, la ventilación en las aulas y el lavado de manos.



"Estamos trabajando para que esté todo listo, vamos a estar con los protocolos y recomendaciones vigentes, con la discusión salarial (con los docentes) y con libros en las escuelas", apuntó el funcionario nacional en declaraciones a Radio 10 y agregó: "Vamos a tratar de que éste sea un año reparador".



Luego de las declaraciones de su par de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, en las que aseguró que para el regreso a clases "no hay más protocolos"; Perczyk sentenció: "Protocolo es un modo de actuación, la verdad que no me parece que haya que discutir eso".



"Hay que vacunarse contra el Covid-19, completar el calendario de vacunas obligatorias, desde la primaria usar barbijo y usarlo bien, en espacios cerrados, lavarse permanentemente las manos y ventilar las aulas", repasó el titular de la cartera educativa nacional.



Asimismo, recordó que el uso de barbijos "en los espacios abiertos no es obligatorio, pero puede pasar que alguno se lo quiera dejar".



En este sentido, señaló que "son recomendaciones para cuidarse, son una barrera más que se le pone al virus" e hizo hincapié en que hay más "de 60 mil escuelas y son los maestros, las familias y los chicos" lo que deben llevar adelante la práctica y su cumplimiento.



"Hay que garantizar un ciclo lectivo continuo virtuoso, para eso hay que cuidarse", sentenció y reiteró que "este año por decisión de los ministros de Educación de todo el país se levantó la modalidad de burbujas", es decir, si un estudiante o docente contrae coronavirus debe aislarse "sólo esa persona y no, como antes, todos sus compañeros".



Respecto del pase sanitario para certificar el esquema completo de vacunación, Perczyk aseguró que "la decisión del Gobierno nacional es invitar a la vacunación y ponerla a disposición de todos" y remarcó que "el 94 por ciento de los docentes ya tienen las dos dosis" de la vacuna contra el coronavirus.