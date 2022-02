Con la ayuda de Ambiente, continúa el combate a las llamas en Corrientes

Las provincias de Río Negro y Corrientes seguían registrando focos activos de incendios forestales. Foto: Alejandra Bartoliche

"Tenemos un escenario climático muy adverso que es una consecuencia del calentamiento global" Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental

Estamos acompañando a la provincia de Corrientes en el combate de incendios a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y brigadistas de @ParquesOficial. pic.twitter.com/rAbOHw5LHX — Juan Cabandié (@juancabandie) February 8, 2022

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reforzó con brigadistas y personal de apoyo del Sistema Nacional del Fuego (SNMF) los recursos enviados a la provincia de Corrientes para combatir los incendios forestales que arrasaron más de 300.000 hectáreas, se informó oficialmente.Según indicaron oficialmente,que operan en el territorio, un camión autobomba, equipamiento y móviles de apoyo.Asimismo, el director nacional del Manejo del Fuego de la cartera de Ambiente, Alberto Seufferheld, viajará este miércoles a Corrientes, con la finalidad de conformar un comando unificado entre Nación, provincia y Parques Nacionales para coordinar las acciones de combate de incendios.En el lugar -señalaron- se encuentran en operaciones el director de Planificación y Prevención del SNMF, Jorge Heider, junto a dos coordinadores regionales del SNMF.El secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la cartera nacional, Sergio Federovisky, explicó que "hay que considerar que tenemos un escenario climático muy adverso que es una consecuencia del calentamiento global"."Estamos atravesando una sequía muy profunda, que ya tiene casi dos años de duración", dijo y añadió que en tal sentidoSobre el pedido de recursos por parte de las autoridades correntinas, Federovisky consideró que, quizás con la intención de poder decir después que no llegó, pero aún así, no cabe la menor duda de que la Nación estuvo".Sin embargo, el funcionario nacional indicó que "no tiene ningún sentido profundizar diferencias sino, por el contrario, buscar cuáles son las coincidencias"."De nuestra parte, siempre estuvo y seguirá estando la predisposición absoluta para acompañar a Corrientes y a todas las provincias que soliciten la colaboración o la ayuda frente a las situaciones que aparezcan derivadas de las quemas de pastizales", subrayó.Por otra parte, el funcionario recordó quey señaló que "la prevención y el combate inicial de los incendios le corresponde a las provincias que son las que acuden, en caso de considerarlo necesario, a la ayuda del SNMF, que opera en el Ministerio de Ambiente".En esa dirección, Federovisky destacó que resulta fundamental trabajar en prevención y resaltó, en estos escenarios, la importancia de "prohibir prácticas agropecuarias que utilicen el fuego como herramienta".y le ofrecemos sistemáticamente esa información a las provincias", sostuvo y citó como ejemplo "la acumulación de material combustible o materia orgánica sobre el suelo en condiciones de arder".Federovisky dijo que "con esa información, lo que hay que hacer es evitar al máximo o impedir situaciones que puedan iniciar el fuego".Finalmente, el funcionario consideró que "los productores tienen que tener sus propias actividades de defensa, de detección temprana de combate de incendios que, en todo caso, se articularán con aquellas que provea el Estado".