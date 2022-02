Incendio en Corrientes: suman brigadistas al combate contra el fuego

Un grupo de 50 brigadistas de Buenos Aires, Jujuy y Santiago del Estero se sumarán a las tareas para apagar los incendios que desde haca casi un mes afectan a distintas ciudades correntinas. Foto: Germán Pomar

Un grupo de 50 brigadistas de Buenos Aires, Jujuy y Santiago del Estero se sumarán a las tareas para apagar los incendios que desde haca casi un mes afectan a distintas ciudades correntinas en donde ya fueron arrasadas más de 300 mil hectáreas, informó hoy el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)."La provincia enfrenta un estrés hídrico que, sumado a las altas temperaturas y la poca humedad en el ambiente, hacen muy difícil el combate del fuego", remarcó en diálogo con Télam Alberto Seufferheld, director del organismo nacional que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.Desde hace casi un mes, distintos departamentos de la región, este martes los que se mantenían activos los de Santo Tomé, Concepción III, Mercedes, San Miguel y Curuzú Cuatiá, en tanto, las llamas que afectaban a Concepción II estaban controladas y las de Berón de Astrada contenidas."En estos momentos,y también hay brigadistas desplazándose hacia allá de las provincias de Jujuy, Santiago del Estero y Buenos Aires", precisó Seufferheld.En este sentido, precisó que "esta previsto reforzar con brigadistas de la Policía Federal" y que "en total" son unos "50 los brigadistas convocados" por el organismo destinados a la provincia "además de un equipo técnico, con el director de planificación y prevención que es quien define la estrategia y la coordinación de los recursos".al gobierno provincial, el funcionario remarcó que "desde un primer momento se trabaja de forma coordinada" y explicó que "el envío de recursos se realiza en base al pedido, la provincia hizo una solicitud y se respondió de inmediato con un avión hidrante".Además del envío de medios aéreos y brigadistas el SNMF realiza dos informes diarios sobre las condiciones meteorológicas para "poder tener una previsión y establecer las mejores estrategias", apuntó el funcionario.En tanto, la cartera de ambiente, presidida por Juan Cabandié, precisó, a través de su web oficial que el SNMF "provee el Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación como también avisos por condiciones de peligrosidad a todas las provincias para que puedan planificar con antelación la estrategia de combate de los incendios"."En él, desde hace al menos dos meses, se sostiene que la situación para el Noreste es crítica y es por ello que el SNMF emitió las correspondientes alertas. Dicha información, que es accesible a toda la comunidad, es remitida en especial a las autoridades competentes de las jurisdicciones", agregó.Seufferheld apuntó que las condiciones meteorológicas no prevén precipitaciones significativas: "está previsto un frente de tormenta hacia el fin de semana, pero no se esperan lluvias que puedan aplacar los focos, por eso hay que pensar en un apoyo o en el recambio de brigadistas".Por último, el funcionario precisó que "no hay cifras oficiales por parte de la provincia", pero que, "según el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) hasta el momento fueron afectadas 335 mil hectáreas" por los incendios que se registran en la provincia.Ante este escenario, el Gobierno de Corrientes declaró ayer, a través del Decreto 200/22, el Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario para todas las actividades del territorio de la Provincia, normativa que rige hasta el 30 de junio e implica beneficios fiscales, crediticios y la posibilidad de asistencia directa."A través del decreto 200/22 firmado por el gobernador, @gustavovaldesok, se declaró el Estado de Emergencia Agropecuaria en todo el territorio provincial debido a los incendios rurales ocurridos en los últimos meses, que conllevan elevadas pérdidas productivas y económicas", precisó el Gobierno provincial a través de su cuenta oficial de Twitter.