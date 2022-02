Grooming y contenidos inapropiados, las mayores preocupaciones sobre seguridad online

En Google creemos en la importancia de la seguridad en línea y mantenemos estrictas prácticas de protección responsable de datos. 🔐



Mira este video y conoce más ▶️ https://t.co/EQ9NsqIOaG #MásSeguridadConGoogle #DíaDeInternetSegura #SID2022 pic.twitter.com/guzux1VAPB — Google en español (@googleespanol) February 8, 2022

Latinoamérica

En el #DíaDeInternetSegura compartimos los resultados de un estudio que busca entender el cambio en las costumbres en las familias de 🇦🇷 🇨🇴 🇨🇱 🇲🇽 y 🇵🇪, en tiempos de Covid y cómo ha afectado a los niños y la tecnología → https://t.co/LVGrkF6yCn#MásSeguridadConGoogle #SID2022 pic.twitter.com/Oeowq88du5 — Google en español (@googleespanol) February 8, 2022

El grooming o acoso de menores de edad por internet es la mayor preocupación sobre seguridad online que tienen madres y padres de la Argentina, a la vez que el 46% considera que sus hijos estuvieron expuestos a contenido inapropiado durante el año pasado, según un estudio difundido este martes por Google en el Día Internacional por una Internet Segura.Entre las preocupaciones que advirtieron las 516 familias encuestadas en Argentina, las tres más frecuentes fueron el, seguido por ely elEl trabajo, al que tuvo acceso Télam, tuvo como eje conocer la percepción de madres y padres de Argentina sobre la seguridad online y cómo se modificaron los hábitos del uso de internet en los hogares durante 2021.El 46% de las familias encuestadas aseguró que el contenido inapropiado fue el problema más común que experimentaron sus hijos, con un aumento de 9 puntos porcentuales en relación al estudio del 2020.Otras problemáticas son lay la, mientras queSobre estas cifras, la gerente de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales para Google en Cono Sur, Tamar Colodenco, afirmó que "las tendencias se mantienen"."Creíamos que la pandemia iba a cambia radicalmente los hábitos; pero el grooming sigue dentro del tope de las preocupaciones de los padres", explicó Colodenco durante la presentación virtual del estudio que fue realizado por Google con más de 3.000 participantes en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y México.En nuestro país,, mientras que el 24% confirmó que son más de 6 horas diarias, siendo el segundo país con mayor porcentaje de chicos y chicas con ese registro después de Brasil.Sobre los usos del tiempo, el estudio arrojó que los menores de edad incorporaron nuevas actividades en pandemia, ocupando el primer lugar las conexiones remotas con amigos o familia por primera vez (32%).Asimismo,y el 22% dijo que iniciaron a jugar videojuegos.A nivel regional, el 68% de las familias manifestó sentirse más cómodos que antes de la pandemia cuando su hijo utiliza los dispositivos con fines educativos.En cambio, el 25% admitió sentirse menos cómodo que antes cuando utilizan la tecnología para actividades sociales y recreativas.La investigación también subrayó quecon temas vinculados a la seguridad online.En tanto,, lo que Colodenco calificó como "datos alentadores", aunque señaló que "tal vez faltan más recursos y más apoyos para las familias".Otro dato saliente del estudio reveló que, ubicándose en un promedio de 9,7 años."Uno pensaría que en la pandemia con el aislamiento los padres iban a estar tentados de darle el celular a sus hijos a una edad más temprana y no fue así", manifestó.El informe fue publicado a propósito del Día Internacional por una Internet Segura que se conmemora este martes en más de 100 países con el objetivo de promover un uso responsable y positivo de las tecnologías digitales.Bajo el lema, la red Insafe, con respaldo de la Unión Europea, centra la campaña de este año, al igual que en 2021, en hacer de internet un lugar mejor y "más seguro para todos, pero especialmente para los niños y los jóvenes que cada vez más tienen acceso a esta herramienta para la educación y la información".Sobre las medidas para prevenir la inseguridad en línea, desde Google presentaron herramientas como " Family Link " que permite limitar el tiempo de uso de internet para los chicos o la plataforma " Youtube Kids " que ofrece un entorno más seguro para niños de hasta 13 años.También brindaron consejos para todos los usuarios, comopara evitar estafas al navegar o descargar archivos.A su vez, desde la Dirección Nacional de Ciberseguridad recomendaron a todas las personas no dar "bajo ninguna circunstancia" el usuario de red a ninguna persona "sin importar el tipo de actividad a realizar, por más breve que ésta sea".El organismo enfatizó en la creación de contraseñas seguras, que sean difíciles de adivinar, que no sean las mismas en todas las aplicaciones y que periódicamente sean modificadas.Recomendaron, también, no utilizar nombres de familiares, mascotas u otros términos o fechas que puedan ser asociadas a la persona usuaria.