Familiares indignados por el cierre de un colegio porteño a días del inicio de clases

Padres y madres del Instituto Cardoso, en el barrio de Almagro, afirmaron este martes que el colegio cerrará el 28 de febrero, a días del inicio lectivo, a pesar de que las familias ya pagaron la matrícula, y se quejaron debido a que la institución no les comunicó formalmente la decisión y porque sus hijas e hijos se quedan "sin un lugar donde estudiar"., indicó una mujer a C5N desde la puerta del establecimiento educativo privado, ubicado en Hipólito Yrigoyen 4034, donde se congregaron varios familiares de alumnos.La mujer explicó que se enteraron del cierre porque una madre que fue a pagar la cuota recibió esa información, y que solo más tarde la institución envió una comunicación a las familias sin firma.“Después de eso enviaron por mail un comunicado -que no le llegó a todos los padres- diciendo que el colegio cierra el 28 de febrero y no estaba firmado por nadie”, agregó.Los padres y madres indicaron que los directivosy pidieron que se les informe dónde podrán asistir sus hijos a dos semanas del inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires."Pudimos entrar y hablar con los directivos y nos hacían firmar un papel en donde nos prometen que nos iban hacer la devolución de la matrícula pero que teníamos que desistir de cualquier acción de daños y perjuicios contra el colegio, por lo cual nos negamos a la firma de ese documento, porque exigimos lo básico que es que la representante legal del colegio, con firma y sello nos notifique del cierre, porque la nota fue por mail”, apuntó el padreo de un alumno en diálogo con C5N.En tanto,, afirmó que los directivos le brindaron una lista de otros colegios, entre los cuales uno ubicado en Flores, y aseguró: "No se si a los papás les conviene la zona, la cuota del otro colegio, comprar el nuevo uniforme”.“Si sabían que cerraban en diciembre ¿Por qué nos cobraron la matrícula?, no actuaron bien, por eso pedimos que alguien nos solucione este problema”, concluyó la mujer.En tanto, desde el Ministerio de Salud porteño, afirmaron a Télam que "está garantizada la continuidad de todos los estudiantes en otras escuelas de la Ciudad" y dijeron que "desde la supervisión ya están trabajando en el caso"."Hay secciones enteras que siguen en otro colegio privado de la zona (se les mantiene la cuota) y un buen número de chicos continuarán en escuelas de gestión estatal", señalaron desde la cartera educativa.