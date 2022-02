Perczyk: "No habrá burbujas en las escuelas y el protocolo seguirá normas de la sociedad"

Perczyk habló del protocolo de "Aula Segura" para el inicio del ciclo lectivo. Foto: Diego Levy

"La universidad es presencialidad plena", dijo el ministro de Educación

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo esta mañana que el protocolo de "Aula Segura" para el inicio del ciclo lectivo tendrá "las mismas normas que hay en el resto de la sociedad", por lo que "no habrá burbujas" en las escuelas, pero destacó que incluirá cuatro recomendaciones: vacunarse, ventilar los espacios, lavarse las manos y utilizar barbijos.En ese sentido, sostuvo que "no habrá burbujas porque en la sociedad ya no hay más" y afirmó que Aula Segura contendrá "esas cuatro recomendaciones"."Lo fundamental es la vacunación. En eso estamos trabajando las 24 jurisdicciones", resaltó.Con respecto a la inmunización, precisó que"También es importante recordar que hay que darse las demás vacunas", agregó en relación a los inmunizantes del calendario nacional.Esta tarde está prevista una reunión entre la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y los equipos técnicos de esa cartera y la de Educación para seguir trabajando en el protocolo Aula Segura.El titular de la cartera sanitaria recordó que la semana pasada se realizó una reunión con el Consejo Federal de Educación, Unicef, Unesco, la Sociedad Argentina de Pediatría y universidades, en la queEl objetivo de Aula segura es "proponerle a la sociedad argentina una forma de volver a las escuelas y a las aulas seguras el 21 de febrero en la ciudad y el 2 de marzo en el resto de las jurisdicciones del país", señaló.Al ser consultado sobre la deserción escolar durante los dos años de pandemia, el ministro informó que para el "15 de noviembre del 2021 había 500 mil chicos que todavía tenían desvinculación o una vinculación intermitente", a partir de un relevamiento que reunió datos de las distintas provincias., detalló.También dijo que "muchos de los chicos de secundaria se incorporaron al trabajo informal, casi un 13,6%"., detalló.En este sentido, destacó que "hoy hay alrededor de 450 mil chicos en escuelas de verano" con "actividades recreativas, deportivas, pero también hay un 30% de la tarea dedicada a lengua y matemática con el objetivo de recuperar temas"., concluyó.El ministro de Educación, Jaime Perczyk, afirmó esta mañana que para 2022, al ser consultado sobre la modalidad del dictado de clases en las casas de estudios superiores del país luego de dos años de pandemia de coronavirus."La universidad es presencialidad plena porque los planes de estudio son de presencialidad", aseveró el ministro a Radio Con Vos, al tiempo que destacó que "(el nivel de) la vacunación es muy importante en los profesores, los no docentes, los estudiantes".Además, subrayó quePerczyk remarcó que "en marzo de 2020, el 93% de la oferta académica de la universidad argentina era presencial" y agregó: "Se tiene que cumplir porque esto es la norma, la excepcionalidad terminó".Las universidades de La Matanza, La Plata y Rosario, y la regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se manifestaron inicialmente de forma favorable a esa postura con el objetivo de profundizar la campaña de vacunación, pero el resto de las casas de estudios superiores del país ya anunciaron que no aplicarán dicha medida o están definiendo los protocolos en el marco de sus consejos superiores.