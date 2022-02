Mejoran los operarios que se accidentaron al caer una grúa en el carnaval de Gualeguaychú

El accidente se produjo en la noche del pasado sábado.

Uno de los operarios herido al caer del brazo de una grúa minutos antes de comenzar la quinta noche de la fiesta del Carnaval de Gualeguaychú, informaron autoridades sanitarias.El accidente, cuyas causas se investigan, se produjo en la noche del pasado sábado, minutos antes de que comenzara la pasada de la comparsaEn la zona previa al inicio del desfile, los operarios Hugo Romero e Ignacio Uccelli se encontraban tratando de ensamblar "El Sol", una decoración en la carroza de los músicos de la comparsa del Club Central Entrerriano con la ayuda de una grúa y a unos seis metros de altura.Allí, y, Uccelli en el interior de la carroza, y Romero sobre la barra de remolque.Inmediatamente fueron trasladados por el servicio de emergencia al Hospital Centenario de esa ciudad entrerriana, donde Uccelli ingresó con politraumatismos y golpes en todo su cuerpo, pero sin fracturas ni lesiones de gravedad, por lo que fue dado de alta durante las primeras horas del domingo.En tanto, el otro trabajador ingresó con una rotura de bazo, fracturas costales en la zona izquierda, hemoneumotórax, un hematoma retroperitoneal en el riñón izquierdo, y sufrió gran pérdida de sangre.Por todo ello, Romero fue sometido a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el bazo; requirió transfusión de sangre y plasma; medicación cardiovascular y se mantiene en terapia intensiva con respirador mecánico.Desde el hospital explicaron que si bien se le retiró parte de la medicación, por su estado de salud "reservado" continuará con estudios médicos en terapia intensiva al menos las próximas 72 horas."Ya estoy en mi casa, lo mío solo fue un susto pero mi amigo no corrió con la misma suerte. Sé que va a salir porque es de fierro, y pido que toda esa buena onda y apoyo que me hacen llegar vaya a Hugo", publicó Uccelli en sus redes sociales.Por otra parte,".En ese marco, ordenó elEn diálogo con la prensa, Costa señaló que analiza trabajar con otras fuerzas de seguridad, ya que la Policía de Entre Ríos "no cuenta con personal especializado"; y remarcó que "no se presentó ninguna denuncia", pero inició la investigación al conocer la gravedad del hecho.