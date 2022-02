Clases en CABA: eliminan el aislamiento de estrechos asintomáticos y las burbujas

Los protocolos dejarán de ser obligatorios y "se transformarán en recomendaciones".

El Gobierno porteñopor contacto estrecho en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al tiempo queinclusive.Ante un caso de coronavirus positivo en el aula "se tiene que aislar solo el chico o el adulto, nadie va a perder días de clase", anunció esta mañana el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.Al ofrecer detalles del funcionamiento del ciclo lectivo 2022 en la Ciudad que, Larreta agregó que, ya que cada familia decidirá "con libertad en qué momento vacunar a sus hijos"."Vamos a eliminar el sistema de burbujas", continuó el jefe de Gobierno porteño en una conferencia de prensa de la que participó a la ministra de Educación, Soledad Acuña, el jefe de Gobierno, Felipe Miguel, y el Ministro de Salud, Fernán Quirós."Hasta diciembre cada aula funcionaba como una burbuja que no tenía contacto con las demás. Eso vuelve a la normalidad. Todos los espacios de interacción van a ser libres", añadió.También Larreta anunció que algunas medidas del protocolo dejarán de ser obligatorias y "se transformarán en recomendaciones", mientras que otras se "eliminan completamente" como la demarcación del sentido de circulación en los pasillos, el ingreso escalonado al inicio de la jornada, las burbujas en los recreos y los turnos en el comedor.En cuanto al uso de, "con el fin de favorecer el aprendizaje en una etapa clave de la comprensión lectora" y a partir de 4° grado su uso será obligatorio dentro del aula., señaló Acuña durante la conferencia en la Escuela Primaria N°11 del Polo Educativo "María Elena Walsh" del Barrio 31.Asimismo, la ministra aseguró: "Vamos a eliminar la palabra protocolo de las escuelas. A partir de ahora no hay más protocolos, no hay más palabras raras".Y precisó que sa los estudiantes en la entrada, podrán volver a tener recreos compartidos y sentarse junto a sus compañeros"."Estos primeros pasos sin burbuja, sin aislamiento, sin protocolo, y con todos los chicos en el aula es lo más importante para empezar con alegría este ciclo lectivo el 21 de febrero", concluyó.