Microbios que comen plásticos

Según la última evaluación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desde el inicio de la invasión de los plásticos, a partir de 1950, se han generado 6.300 millones de toneladas de plástico de las que casi el 80% no fue gestionado de forma adecuada.Además, reconoce que los microplásticos, que son partículas con un tamaño inferior a los cinco milímetros, se han encontrado no solo en el ambiente sino también en animales y seres humanos. En este informe, la FAO expone que la presencia de residuos plásticos en los suelos es incluso superior que en los mares, ya que la producción agraria y ganadera, así como el envasado de alimentos, generan al año 60 millones de toneladas de productos plásticos.Por todos estos motivos, el proyecto español Recover, se encuentra desarrollando desde el año 2020 un plan para degradar los residuos a partir de cócteles de insectos, gusanos y microbios capaces de convertir plásticos no reciclables en bioproductos o, directamente, eliminarlos del suelo. Esté método ya probó su funcionamiento en condiciones de laboratorio, dónde han logrado reducir en un 20% la cantidad de plásticos en menos de cuatro meses. El próximo paso será ser probado en condiciones más cercanas a la realidad.Más allá de este proyecto puntual, es interesante pensar en cuál es el rol de la tecnología como aliada a la hora de luchar contra la crisis ambiental. Si bien contar con esta herramienta sería de gran ayuda para contra la contaminación plástica, debemos recordar que es fundamental modificar nuestros propios hábitos y repensar nuestro consumo disminuyendo el uso de plásticos descartables, para reducir así nuestra generación de residuos.