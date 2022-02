Gómez Alcorta se reunió con Thelma Fardín para dar seguimiento al proceso contra Darthés

Abuso Darthés. Elizabeth Gómez Alcorta seguirá el proceso. Foto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta se reunió el viernes con la actriz Thelma Fardín para interiorizarse del curso del juicio al actor Juan Darthés por abuso sexual que se desarrolla en Brasil, encuentro que ambas mujeres calificaron como muy importante por el antecedente legal que implica para este tipo de delito.También participó Mariela Labozzetta titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).Este organismo articuló con los ministerios públicos fiscales de Brasil y Nicaragua para avanzar en el proceso iniciado con la denuncia de Fardín en 2018 por violación en el país centroamericano, que avanzó con el inicio del juicio el año pasado en San Pablo adonde se fue a vivir Darthés ya que tiene nacionalidad brasileña."Venimos trabajando articuladamente desde el inicio de la gestión, en particular desde que comenzó el juicio en Brasil", contó a Télam la ministra Gómez Alcorta y detalló que se "se revisó cómo venia el proceso, hablamos sobre las audiencias que quedan por delante, los tiempos que se estiman para un proceso muy particular porque es el primer caso donde articulan tres países ante un delito contra la integridad sexual".La funcionaria resaltó que "en este primer proceso con estas características, el seguimiento es clave porque demuestra que cuando hay voluntad para avanzar en un proceso judicial, se puede".Thelma Fardín le dijo al Télam que la reunión "fue muy productiva" y agradeció "el espacio de escucha".La ministra consideró el encuentro "muy importante para intercambiar miradas desde los distintos lugares en que acompañamos a Thelma".Josefina Kelly, secretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género y la periodista Luciana Peker, que acompaña a Fardín desde los inicios del proceso, también participaron de la reunión.En 2018, Fardin junto al colectivo de Actrices Argentinas realizó una denuncia pública a través de un video en el que relató los hechos ocurridos durante una gira que el elenco de la ficción Patito Feo realizó en 2009 en Nicaragua, donde luego la actriz radicó una denuncia penal.La actriz acusó al actor de haber abusado de ella que en ese momento tenía 16 años y él 45, en consecuencia la justicia nicaragüense emitió un alerta internacional para la detención del actor, quien negó los hechos en una entrevista televisiva y se refugió en San Pablo, Brasil, su patria natal.El juicio a Juan Rafael Pacífico Dabul -nombre real de Darthés- se inició el 30 de noviembre pasado con la declaración de más de cuatro horas de Fardin y continuó el día siguiente con el testimonio de Calu Rivero, jornadas tras las cuales la justicia de Brasil entró en un receso por feria judicial.Las audiencias continuaron el último 27 de enero cuando declaró el psiquiatra argentino Enrique Stola, especializado en género, la cantante Anita Co y la psicóloga de Fardin.El juez Ali Mazloum resolvió que el juicio continúe el 4 y el 18 de marzo próximo.Darthés enfrenta una pena máxima de 12 años de prisión por el delito de "estupro agravado", según la legislación brasileña, lo que corresponde a la carátula de "abuso sexual con acceso carnal".