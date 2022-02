Tres pacientes con el alta médica volvieron a consumir cocaína adulterada

Hasta el momento hubo 20 muertos y 49 personas siguen internadas (Foto: Raúl Ferrari).

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,, afirmó este jueves que tres de las personas intoxicadas con cocaína adulterada que este miércoles por la noche fueron externadas debieron ser atendidas nuevamente en hospitales bonaerenses porque volvieron a consumir esa sustancia y sostuvo que “no está confirmado que sea fentanilo con lo que cortaron la droga”."Hemos tenido tres casos de personas externadas con intoxicación en el día de ayer a la noche, que", planteó el funcionario en declaraciones formuladas a la señal TN.Sobre la sustancia con que fue adulterada la droga, el ministro dijo a Radio El Destape que “(droga de diseño cuya acción es similar a la morfina) con lo que cortaron la droga y estamos esperando los resultados de las muestras que enviamos”.“Pensamos que es fentanilo por el efecto fuerte que causó”, dijo y añadió que “en muchos países del mundo están cortando la droga” con esta sustancia.“El fentanilo salva vidas, pero mal usado es peligroso”, indicó en relación a la utilización en medicina por sus acciones de analgesia y anestesia.Remarcó que “no podemos estigmatizar a las personas que tienen problemas de consumo problemático y”.Consultado sobre la discusión por la despenalización de las drogas, Kreplak consideró que “”.“En términos sanitarios, el debate gira en torno a si prohibir sustancias tiene buenos efectos”, sostuvo, al tiempo que recordó “la política de lucha con las drogas ha fracasado desde Richard Nixon (ex presidente de Estados Unidos) hasta acá”.El funcionario reiteró el pedido a la comunidad para que no consuma la droga adquirida en las últimas 24 o 48 horas y remarcó, no obstante, que en la zona donde se vendió la cocaína adulterada "se secuestraron 20.000 dosis", con lo cual "se evitó una catástrofe".Kreplak remarcó queen pocas horas", y pidió "no consumir esa sustancia tan peligrosa porque pone en riesgo la salud"."Al emitir la alerta, también pedimos a los servicios de salud que estén atentos para poder hacer un diagnóstico certero y un tratamiento con un antídoto. Trabajaron coordinadamente y no tuvimos más fallecimientos desde anoche", enfatizó Kreplak."Son situaciones muy complejas y debemos tomar el uso problemático de sustancias con mucha seriedad. Es muy difícil. No hay que simplificar, hay que abordarlas con mucho trabajo y cuidado", añadió y expuso que ayer se logró "salvar muchas vidas".En ese marco, el ministro dijo que ya se lleva adelante "un programa de emergencia junto al Ministerio de Desarrollo para acompañar a las personas internadas que en unos días se irán de alta", con el objetivo de que lo hagan "con un tratamiento para poder contener la situación de uso de sustancias y adicción"."También estamos acompañando a los familiares que perdieron a alguien", indicó, y señaló que "la provincia tiene un programa de prevención territorial porque es un tema delicado".