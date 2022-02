Droga adulterada: el Gobierno bonaerense afirma que la situación está "estabilizada"

Uno de los pacientes dados de alta. Foto: Leo Vaca

Nueva reunión del comité de emergencia para continuar con el seguimiento de la situación sanitaria, policial y judicial del caso de la cocaína envenenada. La emergencia epidemiológica continúa y todas las áreas involucradas mantienen el despliegue y el trabajo coordinado. pic.twitter.com/42CrgOUBHj — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 3, 2022

Kreplak reiteró el pedido a la comunidad a que no consuma la droga adquirida en las últimas 24 o 48 horas y remarcó, no obstante, que la zona donde se vendió la cocaína adulterada "fue desbaratada y se secuestraron 20.000 dosis".

Línea 141 ESCUCHA Y ASISTENCIA

ES ANÓNIMA Y GRATUITA

Podés llamar por vos, alguien de tu familia o una persona conocida.

Las 24 horas, todos los días del año.

Atención, información y acompañamiento sobre consumo de sustancias - www.sedronar.gob.ar

El Gobierno bonaerense ratificó la continuidad de la alerta epidemiológica por la situación generada a partir del consumo de cocaína adulterada, que hasta ahora provocó 20 muertes y mantenía 84 personas internadas , consideró que la situación está "estabilizada y controlada" y advirtió que podría "haber sido una tragedia mucho mayor".Kicillof indicó, a través de su cuenta de la red social Twitter, que llevaron adelante una "nueva reunión del Comité de Emergencia para continuar con el seguimiento de la situación sanitaria, policial y judicial del caso de la cocaína envenenada", donde posteó una foto de la reunión por medios electrónicos que realizó con su equipo de gobierno."La emergencia epidemiológica continúa y todas las áreas involucradas mantienen el despliegue y el trabajo coordinado", tuiteó el mandatario provincial.Por su parte, el jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que la situación por el consumo de cocaína adulterada "está estabilizada y controlada" , pero advirtió que "podría haber sido una tragedia mayor si no se hubiera podido detectar las otras dosis" de estupefacientes similares secuestradas anoche en diferentes allanamientos realizados en el distrito.Durante una conferencia de prensa en las puertas del Hospital Municipal de Hurlingham, junto a los ministros bonaerenses de Seguridad, Sergio Berni; y de Salud, Nicolás Kreplak,como la generada por el consumo de cocaína adulterada en el conurbano.Kreplak, por su parte, aseguró que durante la noche del miércoles y la mañana del jueves no hubo "que lamentar más fallecimientos" ya que se mantuvo la cifra de 20 personas, mientras quecon asistencia respiratoria mecánica (ARM) en hospitales de los partidos de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro, Vicente López y Malvinas Argentinas y Merlo que se sumaron por derivaciones.La cartera sanitaria indicó que el sistema de salud bonaerense recibió 214 consultas por intoxicaciones y ratificó que la alerta epidemiológica emitida este miércoles "va a continuar porque todavía puede circular esta sustancia".Kreplak destacó, también, que tres de las personas intoxicadas con cocaína adulterada que el miércoles fueron externadas debieron ser luego atendidas en hospitales bonaerenses porque volvieron a consumir esa sustancia."Hemos tenido", planteó el funcionario en declaraciones a la señal TN.El funcionario reiteró el pedido a la comunidad a que no consuma la droga adquirida en las últimas 24 o 48 horas y remarcó, no obstante, que la zona donde se vendió la cocaína adulterada "fue desbaratada y se secuestraron 20.000 dosis", con lo cual "se evitó una catástrofe".El ministro destacó el accionar de los equipos de salud que "con muchísimos reflejos" emitieron rápidamente un protocolo, y "eso pudo salvar decenas de vidas", e hizo hincapié en que la capacidad asistencial de pacientes críticos en las guardias "ha crecido muchísimo" a partir de "la inversión que realizó el gobernador durante la pandemia", que hizo posible atender esta demanda."Son situaciones muy complejas, hay que tomar con mucha seriedad el uso problemático de sustancias", aseveró Kreplak consultado por el canal TN, y agregó que hay que "aprovechar" la sensibilización social ante lo acontecido para "trabajar más fuertemente en la prevención".Durante la madrugada del jueves "los ingresos y consultas al sistema de salud fueron en su mayoría casos leves que quedaron en observación y no se requirió interconsulta con el Centro Provincial de Toxicología. Estos casos refirieron alteración del estado de conciencia, vómitos, mareos y cefalea", consignaron desde el gobierno bonaerense."Estuvimos trabajando toda la noche en dos áreas: la cuestión sanitaria, que teníamos la preocupación y la ocupación de que se produzcan más casos y por suerte ninguno generó más fallecimientos. Y Berni, con el Ministerio de Seguridad y la Policía realizó múltiples allanamientos, en donde se encontraron dosis adicionales de estupefacientes similares a los del miércoles. También se secuestraron armas y hubo detenidos", precisó Bianco.El miércoles,y en articulación con los servicios de toxicología de la red bonaerense que estuvo operativo durante toda la madrugada".Por otro lado, se informó que "se reforzó la distribución de medicamentos para el adecuado tratamiento de los pacientes, se sumaron dos unidades de terapia intensiva móvil para el sistema de traslados y se emitió una alerta epidemiológica a todos los hospitales bonaerenses".