En el sector turístico esperan "el mejor febrero de la historia"

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, afirmó recientemente que "esta temporada va a ser una de las más importantes de la última década" luego de que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirmara que 19,7 millones de personas vacacionaron en el país entre la segunda quincena de diciembre y fines de enero, un 58% más que el año anterior y 0,7% más que antes de la pandemia.Según CAME,"Estos números de reactivación se reflejan en el crecimiento del empleo en el sector turístico, que es de los rubros que más crecieron en materia laboral en los últimos meses", indicó el ministro Lammens.En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Producción indicó que 6.035.991 de turistas visitaron los destinos bonaerenses, con un gasto promedio que según los cálculos de CAME fue de algo más de 3.700 pesos diarios lo que generó un impacto económico de 105.646 millones de pesos en los últimos dos meses.De acuerdo a la, las localidades más visitadas fueron las de la costa atlántica, con elentre otros.También las zonas de ríos y lagunas reportaron altos índices de ocupación hotelera dado que, destino de sierras, esas cifras ascienden a 69,6%.Endonde Turismo calculó que más de 1.150.000 turistas pasaron sus vacaciones en esa ciudad, hubo 93 por ciento de ocupación en la ciudad cabecera, cien por ciento en Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul.El secretario de Turismo deJuan Ibarguren, expresó a Télam "estamos teniendo una temporada histórica para lo que es en cuanto a ocupación hotelera y extrahotelera que fue del 98,7% promedio en todas las localidades" y resaltó que "nunca habíamos tenido un enero tan fuerte como este año, Pinamar está pasando por algo histórico y el sector lo está viviendo con mucha alegría, después de dos años muy duros para todos".Desde General Alvarado, la secretaria de Turismo, Eugenia Bove, también dijo a Télam que estaban "muy contentos en cómo viene la temporada la cual es muy exitosa" y apuntó que "Miramar acorde a un informe del Ministerio de Turismo de la Nación quedó entre los cinco destinos más elegidos del territorio bonaerense para veranear, lo que nos pone muy felices" porque "estamos teniendo una temporada exitosa, la mejor de los últimos 10 años".En, donde el Ente Municipal de Turismo (Emtur) informó hoy que "desde el 1 de diciembre hasta el 31 de enero arribaron 2.262.718 turistas, lo que significa un 0,3% más que hace dos temporadas y un 58,5% más que la anterior", el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG), Eduardo Palena, explicó a Télam que la ocupación en los hoteles el 70 al 80%. Estamos ante una temporada muy buena, aunque esperábamos que fuera aún más".El presidente del Colegio de Martilleros de la ciudad, Miguel Ángel Donsini, precisó que "durante los primeros quince días (de enero) tuvimos una ocupación del 75%, en tanto que en las últimas dos semanas la ocupación fue del 85%".El secretario de Turismo deFranco Gentilli, dijo a Télam que enero fue "muy positivo, con una temporada récord en toda la costa" y que allí tuvo "una ocupación de un 98% promedio y del 100% durante los fines de semana" en sus 60.000 plazas hoteleras.En, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo (ACT), Esteban Avilés, dijo que los primeros datos del movimiento turístico "superaron las expectativas" en especial en la zona de los valles que tuvo un "promedio de ocupación cercano al 90% y picos del 97%"."Esto habla de una provincia que recibe bien al turista, que tiene una gran oferta y que además ha profundizado esquemas de prevención y asistencia al turista", destacó el funcionario provincial y afirmó que "Córdoba tiene de todo para que el turista se sienta como en casa".Según la ACT, el último fin de semana de enero registró elevada ocupación en el Valle de Punilla, con la ciudad de Villa Carlos Paz en un 100% en los hoteles 4 estrellas y Cosquín con el 97,5% a partir de su principal propuesta como el Festival Nacional de Folklore.En el, Villa General Belgrano tuvo ocupación del 97%y Santa Rosa, 96% de sus plazas, mientras en Traslasierra, la ciudad de Mina Clavero alcanzó el 99,9% de sus 13.000 plazas disponibles.El presidente de la Cámara de Turismo provincial, José González, dijo a Télam que "hubo un importante movimiento turístico en todos los valles de Córdoba" y que pese al aumento de coronavirus en enero "no hubo muchas cancelaciones de reservas" y estimó que "para febrero se espera que sea similar" con alta ocupación en sus más de 170.000 alojamientos entre hoteles, cabañas, casas y departamentos.En la zona de, cerca de 440.000 personas eligieron Mendoza para vacacionar durante enero con un promedio del 85% de ocupación hotelera, con una estadía de casi 4 días y medio con un gasto que ronda los 5.000 pesos por día, por pasajero, informaron fuentes del Ministerio de Cultura y Turismo local.La ocupación promedio de la provincia fue plena en los corredores turísticos y con una considerable mejora respecto a años anteriores en la ciudad de Mendoza y San Rafael, mientras hubo alta ocupación en zonas de espacios naturales como Potrerillos, Cacheuta, Cañon del Atuel, Malargüe-Los Molles, que rondaron el 95%, mientras en Valle de Uco, Uspallata (Alta Montaña) y Alvear fue del 80%.Nora Vicario, ministra de Cultura y Turismo, afirmó que "estamos frente a una temporada alentadora, que continúa con niveles de altísima ocupación. Mendoza está entre los destinos más elegidos de Argentina"."Se generaron herramientas, campañas de promoción turísticas, los protocolos, el corredor seguro y, fundamentalmente, seguimos articulando entre el sector público y el sector privado las políticas que permitan el desarrollo de estas actividades", añadió.En, los corredores de las rutas 1 y 11 de la provincia, conocida como La Costa, tuvieron una ocupación de "entre el 85 y el 100%" durante enero, mientras que la compra de tickets por medio del programa PreViaje se incrementó "14 veces en un año", dijo a Télam el secretario de Turismo local, Alejandro Grandinetti.Los corredores de la Costa, unas diez localidades al norte de la ciudad de Santa Fe sobre el río Paraná con lagunas y arroyos, ofrecen cabañas y bungalows para un turismo relacionado a la pesca, la aventura y el descanso en paisajes rurales del Litoral."El balance de enero es muy positivo en estas circunstancias de la tercera ola de Covid con 85 y 100% de ocupación", precisó Grandinetti y el presidente de la Cámara de Cabañeros y Servicios Turísticos de Santa Fe (Cabasetur), Jorge Unamuno, precisó que ese porcentaje se alcanzó sobre una oferta de 20.000 plazas."Este año se dio mucho turismo de cercanía, por la pandemia, y eso fue muy positivo", apuntó Unamuno.En, el Ministerio de Cultura y Turismo provincial indicó que más de 177 mil turistas ocuparon el 79,6 por ciento de sus plazas hoteleras en enero y generaron un impacto económico de 2.472 millones de pesos, con un gasto promedio diario de 5.000 pesos y una estadía de 2,68 noches.Las localidades más visitadas fueron Purmamarca con el 95%, Tilcara con un 93%, Maimará con el 74%, el pueblo de San Francisco (Yungas) con el 72% y la ciudad de San Salvador de Jujuy con el 71%..registró en enero el doble de movimiento turístico que el mismo mes de 2021, un 15% más de turistas que en 2019 y un 5% mayor a enero de 2020, según datos del gobierno provincial que calculó que más de 830.000 visitantes arribaron a las distintas localidades que tuvieron una ocupación promedio del 90% en sus 50.000 plazas hoteleras.Ese movimiento generó un ingreso cercano a los 8.500 millones de pesos, con personas que gastaron hasta unos 9.000 pesos diarios.el movimiento turístico de enero generó ingresos por 5.249.532.338 pesos y reportó niveles de ocupación hotelera del 90,2% sobre sus más de 35.000 plazas habilitadas, informó la Secretaría de Turismo provincial."Es una temporada de verano exitosa, que ha generado un gran beneficio para los operadores del sector turístico y la economía local después de muchos meses de pérdida y continuaremos ayudando al sector en seguir fortaleciéndose", destacaron voceros de la Secretaría de Turismo local.cerró enero con una ocupación récord de más de 220.000 turistas que ocuparon el 98% de las plazas hoteleras, lo que dejó "cifras superiores a las temporadas anteriores a la pandemia", aseguraron voceros de Turismo provincial."Durante este mes el turismo generó un impacto económico de más de 5.656 millones de pesos", detallaron y apuntaron que los principales destinos fueron los de la región cordillerana como Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, mientras en la región Atlántica se destacaron Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor.En, el secretario de Turismo y presidente del Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur), Gastón Burlón, dijo a Télam: "Estamos celebrando una temporada maravillosa" con "ocupación casi plena, el clima que acompaña para disfrutar de actividades al aire libre y con mucho movimiento en la ciudad".Enel nivel de ocupación hotelera rondó el 95% en promedio durante enero en sus más de 25.000 camas disponibles, y según el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Leonardo Gaffet, "tuvimos un muy buen mes en casi toda la provincia y esperamos que la situación se prolongue también para febrero aunque sabemos que siempre es menor".De acuerdo a las estimaciones, el nivel de gasto por persona, por día, rondó los 12.000 pesos aunque "eso varía según el destino porque en lugares como Puerto Madryn fue algo más", sostuvo el funcionario.Desde, el Ministerio de Turismo local informó que la provincia recibió entre el 20 de diciembre y el 23 de enero 184.000 turistas, lo que generó ingresos por más de 6.650 millones de pesos.Según estimaciones de la cartera turística, la ocupación se fue incrementando semanalmente dado que en Navidad hubo un 49%, en Año Nuevo llegó al 68% de las 24.360 plazas habilitadas, mientras la primera semana de enero se elevó al 80% y luego pasó al 84% en la segunda quincena.