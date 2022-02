Los resultados toxicológicos de la cocaína decomisada, la clave de la causa

Foto: Eliana Obregón.

Línea 141 ESCUCHA Y ASISTENCIA

ES ANÓNIMA Y GRATUITA

Podés llamar por vos, alguien de tu familia o una persona conocida.

Las 24 horas, todos los días del año.

Atención, información y acompañamiento sobre consumo de sustancias - www.sedronar.gob.ar

La, destacó este jueves la importancia de conocer los resultados toxicológicos de las muestras de la cocaína presuntamente adulterada que provocó el"Es", sostuvo la especialista, para quien "los médicos que están en las 'trincheras' trabajan para atender los síntomas y los bioquímicos están estudiando los productos decomisados para saber qué hay además de la cocaína dentro del polvo blanco que han comprado los consumidores".En ese marco, Nápoli pidiópara "poder asistir más rápidamente a quienes concurren a las guardias" debido a que "en el caso de que fuera fentanilo, tenemos como antídoto la naloxona".Respecto a la posibilidad de que la cocaína se haya reducido con veneno para ratas, la especialista sostuvo que "" como sucedió en estos casos." por cuanto "muchas veces se busca la asociación psicoactiva de varios productos para producir una experiencia diferente. Esto sería en búsqueda de una nueva experiencia para el consumidor"., consideróAclaró quey con ese propósito se utilizan "cosas más baratas"."Puede haber varias sustancias de la familia de los opioides, pero es importante saber cuáles para poder atender a los internados", agregó.Por otra parte, en declaraciones a radio Provincia de Buenos Aires, Nápoli precisó que "el que elabora estos productos no es un bioquímico o un químico, sino alguien que lee una receta. Puede haber confundido un polvo con otro o haber confundido las dosis. Es decir, puede haber sido un error involuntario o alguien que pone algo para perjudicar a los consumidores"."Esto segundo -añadió- es algo impensable porque generalmente el que conoce sobre narcotráfico, sabe que no quieren que dejen de comprar."Finalmente, dijo que "salvo que sean muy burdas porque generalmente no alteran ni el sabor ni el olor ni el color del producto, dado que eso generaría que todos se den cuenta, hasta sus realizadores. De hecho en los decomisos, lo único que se sabe es el color de los envoltorios, que es color rosa. No se sabe nada más".