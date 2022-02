Saracco: "Es un error hablar de cocaína envenenada" porque sería un "veneno envenenado"

Para el doctor Saracco, "estos hábitos de consumo están dañando nuestra sociedad y el futuro".

Desde la Asociación Toxicológica Argentina consideran que utilizaron opiáceos para cortar la cocaína, que hasta el momento causó 20 muertos.

Línea 141 ESCUCHA Y ASISTENCIA

ES ANÓNIMA Y GRATUITA

Podés llamar por vos, alguien de tu familia o una persona conocida.

Las 24 horas, todos los días del año.

Atención, información y acompañamiento sobre consumo de sustancias - www.sedronar.gob.ar

El doctor Aldo Saracco, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, dijo este jueves que "es un error hablar de cocaína envenenada" porque no se puede hablar de "veneno envenenado" y sostuvo que "estos hábitos de consumo están dañando a nuestra sociedad y nuestro futuro"."Es un error hablar de cocaína envenenada: no podemos hablar de un veneno envenenado", dijo Saracco en diálogo con Radio Continental.En este sentido, aseguró quey que "la cocaína, el tabaco y los opiáceos" se encuentran entre "las sustancias que rápidamente generan adicción".Más allá de los efectos buscados a nivel del sistema nervioso central,por lo que genera un riesgo de infarto o accidentes cerebro vasculares a muy corta edad", informó.Sin embargo, aclaró que "la cocaína produce efectos deletereos sobre la salud de las personas que las consumen, pero no con estas características".Sobre, la, dijo que "por el efecto que tienen -depresor del sistema nervioso central- pueden producir en muy bajas dosis un efecto que puede llevar a la muerte"."Indicamos en las guardias donde llegaban estos pacientes el uso de un antídoto específico que tienen. Ahí observamos que los pacientes empezaban a responder satisfactoriamente", dijo el presidente de la asociación.Ante esto, "se disparó el alerta que se dio a conocer a través del Centro de Toxicología de la provincia de Buenos Aires y se alertó a todas las guardias que estos pacientes que llegaban con esta sintomatología se iniciara este tratamiento para contener la evolución de los cuadros de gravedad", agregó.Para el doctor Saracco, "estos hábitos de consumo están dañando nuestra sociedad y el futuro".