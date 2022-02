Según una especialista, podrían haber "cortado" la droga con estricnina

"Los pacientes saben que la cocaína está adulterada y no les importa"

La psicóloga y especialista en adicciones, Andrea Douer, sostuvo que los "pacientes saben que la cocaína está adulterada y no les importa" cuando "la adicción está instalada" y agregó que la "consumen sin tener en cuenta qué se meten en el cuerpo".



"Hoy el consumo de cocaína va en aumento", dijo Douer en diálogo con Télam y, en referencia a las ocho personas que fallecieron por la aparente ingesta de cocaína adulterada y más de 12 internados, afirmó que "nos lleva a tomar conciencia para hacer algo en prevención" porque "consumen sin tener en cuenta qué se meten en el cuerpo".



La especialista apuntó que recibió, a partir de este hecho, "la consulta de un paciente que había abandonado el tratamiento y estaba muy asustado, dijo que podría haber estado en el lugar de estos chicos".



"Había abandonado hace un mes y tuvo recaídas", explicó, y agregó que "estuvo en varios tratamientos durante un año".



En relación a los tratamientos, dijo que "cuando la persona quiere hay tratamientos donde se involucra también a la familia como sostén para salir adelante".



"Hablamos de adicción cuando la vida gira alrededor del consumo, busca tapar algo, resolver situaciones que naturalmente no puede; funciona como un bastón para atravesar distintas situaciones", precisó la psicóloga de planta del Centro de Salud Mental N 1, Dr. Hugo Rosarios, donde actualmente coordina el Equipo de Grupos y forma parte de la Red de Salud Mental Responde de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).



La también directora Asistencial de la Asociación Civil Grupo Diez, centro ambulatorio dedicado a la asistencia y prevención de las adicciones, indicó que las personas "se inician en el consumo para ser aceptado, para formar parte de un grupo, evitar situaciones de miedo, sobre todo con la cocaína", y expresó que "sin un tratamiento es muy difícil salir solo".



"Los tratamientos son inestables y cuando la persona toca fondo dice 'ahora sí quiero salir adelante'", dijo.



Planteó que "el mayor porcentaje de las consultas viene por los familiares" y que "cuando viene el paciente es porque tocó fondo: perdió el trabajo, una pareja, tuvo una sobredosis, una situación límite".



La mayor parte de los tratamientos "comienzan con los familiares y el paciente hasta que éste asume que necesita tratamiento", dijo Douer.



"No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin encarar la problemática de las adicciones", concluyó.