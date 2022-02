Richmond podrá comenzar a comercializar la Sputnik V en el país y en el exterior

Richmond produce vacunas Sputnik en el país desde agosto de 2021. Foto: Carlos Briggo.

El plan de vacunación

El laboratorio argentino Richmond quedó habilitado a partir de este miércoles parala vacuna Sputnik V contra el coronavirus.Así lo anunció en la mañana del miércoles la, quien indicó que la"Ese es un anuncio muy importante en relación a la posibilidad de Argentina de ser parte de la cadena de producción pero no solamente para abastecimiento interno sino también para poder exportar", subrayó Vizzotti en declaraciones a la prensa formuladas en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, tras reunirse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.De esta manera, según informó la cartera de Salud en un comunicado,en forma directa yRichmond produce en el país la vacunas Sputnik V en nombre del Fondo Ruso de Inversión Soberana (RDIF) desde agosto del 2021.La propia ministra le comunicó la decisión de la ANMAT al laboratorio Richmond durante una reunión virtual que tuvo con su presidente, Marcelo Figueiras.Por su parte, el Fondo Ruso anunció este miércoles en su cuenta Twitter que se encuentra enDesde el Ministerio de Salud de la Nación se informó que, durante la reunión con Figueiras, se avanzó en un"La reciente autorización del registro será un gran impulso para que la compañía farmacéutica pueda exportar vacunas a otros países de América Latina, como Perú, Bolivia y Colombia", detalló el Ministerio en el comunicado sobre las posibilidades que esta autorización abre para el laboratorio Richmond.Durante la reunión con el jefe de Gabinete, Vizzotti analizó también ely detalló que se produjo "un gran aumento de las coberturas de vacunación, tanto de las primeras dosis como de segundas dosis, como en los refuerzos".Acerca de la vacuna Sputnik V, la ministra aseveró que le pidieron a Rusia que por el momento no envíe partidas porque la Argentina tiene "9.5 millones de dosis del contrato vigente y hay suficiente "stock"., precisó la ministra sobre la población que está recibiendo una tercera dosis.Respecto de la vacunación en menores de 18 años, señaló que la población "entre 12 y 17 años" alcanzó "ya el 87% con una dosis y casi el 70 con dos dosis" y la franja de "entre 3 y 11 años, que es muy importante mencionar que empezaron hace tres meses y nos queda todavía mucho por delante, el 73% con una dosis y 51% con una dosis".Tras la reunión con el jefe de Gabinete, Vizzotti también se refirió a la tercera ola de coronavirus en el país: "Estamos viendo una tendencia que se consolida al descenso del número de casos. Esperamos que empiecen a bajar la cantidad de internaciones en terapia intensiva y la cantidad de fallecidos".Vizzotti aseguró que los contagios comenzaron a detenerse hace dos semanas y que la semana anterior el número de casosAgregó que, a pesar del aumento de casos desde fin de año, la situación epidemiológica no cambió el "objetivo que nos trazamos, que es que podamos dar respuesta al sistema de salud y que no haya tensión en relación a la ocupación de camas de terapia intensiva".Además, la titular de la cartera de Salud expresó que se está trabajando con el Ministerio de Educación para el inicio de clases y la vacunación de docentes"."Casi el 95% de los docentes con esquema completo y casi 50 ya recibieron su refuerzo, trabajando ahora para las próximas cuatro semanas y acelerar esto y, también, después del inicio del ciclo lectivo, sinergizar mucho entre Salud y Educación para ir más allá de la vacunación Covid", indicó.Vizzotti, en ese sentido, manifestó que la idea es "ir por las vacunas del calendario, trabajar en los controles de salud y alimentación saludable y volver a que las brigadas de vacunación vayan a las escuelas en las provincias".Asimismo, citó que el Consejo de Educación y el Consejo Federal de Salud se reunirán la semana próxima para "analizar y consensuar los protocolos" que tuvieron que ser revisados en función de la llegada al país de la variante Ómicron.y "sin pase sanitario", aseguró la funcionaria.En tanto, acerca de la vacuna pediátrica del laboratorio Pfizer para niños de entre 5 y 11 años, dijo que "entre febrero y marzo vamos a tener novedades ya que empezarán a llegar parte de ese 1.4 millones de dosis, para acelerar" la inmunización."Tenemos 73% que iniciaron el esquema desde el 12 de enero y es muchísimo. Estamos satisfechos y trabajando con la Sociedad Argentina de Pediatría", puntualizó la titular de la cartera de Salud.