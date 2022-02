Comenzaron a aplicar las dosis de refuerzos a adolescentes previo al inicio de clases

La medida se toma de cara al inicio del ciclo lectivo para contribuir a garantizar la presencialidad escolar plena y cuidada.

El Ministerio de Salud de la Nación definió este miércolesque ya comenzó a aplicarse en las provincias de Córdoba, Neuquén y San Juan, y que empezará en breve en Buenos Aires y en Mendoza, a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2022.La medida había sido recomendada por lael 26 de enero y fue tomada por diferentes distritos como Córdoba, Neuquén y San Juan que la pusieron en marcha desde el martes, 1 de febrero, y a la que se están sumando otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires que hoy comenzó a mandar los turnos y Mendoza que habilitará la vacunación mañana."Al igual que en los mayores de edad, con un intervalo mínimo de cuatro meses (120 días) desde la aplicación de la última dosis del esquema inicial, la incorporación de la dosis de refuerzo en esta franja etaria tiene el objetivo de prolongar el efecto protector del esquema de vacunación inicial frente a la situación epidemiológica actual, con el aumento exponencial de casos y la introducción de nuevas variantes con mayor transmisibilidad", dijo la cartera sanitaria a través de un comunicado.En el texto, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, indicó que "además de brindarles una protección de manera directa a las personas de 12 a 17 años,"Además, permiten avanzar en los objetivos de disminuir la morbimortalidad y colaborar en la estrategia de contención de la pandemia incidiendo en la transmisión viral", señaló la cartera.Enpasado, el Ministerio de Salud autorizó la; la recomendación se extendió luego al resto de las y los adolescentes.Desde entonces, ya se vacunaron con una dosis el 88% de esta población y el 71% con las dos a nivel país.Las vacunas autorizadas para su uso en la Argentina son vacunas de una nueva tecnología llamada de ARN mensajero y ambas tienen buenos perfiles de eficacia y seguridad.Esta medida se toma de cara al inicio del ciclo lectivo y, según informó el Ministerio, "contribuye a garantizar la presencialidad escolar plena y cuidada, además de permitir que esta población participe de manera más segura en actividades deportivas, juegos y otras actividades grupales que son propias de la edad".Otras provincias no comenzaron aún con la aplicación de la dosis de refuerzo y se encuentran definiéndolo en estas horas., por ejemplo, no inició aún la colocación de las dosis de refuerzo en la población adolescente, según informó hoy el Ministerio de Salud local, desde donde precisaron que la población entre 12 y 17 años fue inoculada "en un 82% con esquema completo".En la provincia dese vacunó al 57% de niños y adolescentes con al menos una dosis y todavía no tienen precisión de cuándo comenzarán con los refuerzos: "Vacunarse es la única manera de tener presencialidad plena y segura en las escuelas", señaló Javier Flores, secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, en el mensaje audiovisual diario del Ministerio de Salud y Ambiente convocando a las madres y padres del 43% de niñas y niños que todavía no se vacunó a que acerquen a hacerlo.Por su parte, la Secretaria de Políticas Públicas de Salud de, Mercedes Iberó, informó hoy que la provincia estaría en condiciones de aplicar el refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 en adolescentes rionegrinos, y en quienes estén de vacaciones en esa provincia patagónica.En Río Negro ya se vacunó a un 92% de los adolescentes con primera dosis y a otro 74% con segunda, y en niños de 3 a 11 años se vacunó a un 80% con primera dosis, otro 59% con segunda, "y aún no dan los tiempos para la aplicación del refuerzo", aclaró.En, el gobernador Rodolfo Suarez anunció que mañana (jueves) se habilita la vacunación de refuerzo contra Covid-19 para los adolescentes de 12 a 17 años."Los interesados pueden acudir sin turno a las sedes de vacunación y centros de salud habilitados distribuidos en todo el territorio provincial, solo con el DNI y el carnet de vacunación", indicó.El refuerzo en adolescentes se da en el marco de la campaña #VacunAcción, impulsada por el Ministerio de Salud, Unicef, la OPS/OMS y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) que busca fomentar la aplicación de la vacunas del Calendario Nacional, así como las de la campaña contra el coronavirus, que pueden darse en forma simultánea con las otras.