Sileoni descartó el uso del pase sanitario en las escuelas

Sileoni anunció el lanzamiento de un plan de vacunación en las escuelas. Foto: Eva Cabrera

El ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, descartó por el momento la implementación de un pase sanitario en las escuelas de la provincia al asegurar que esta medida, que busca impulsar la vacunación contra el coronavirus, "no es el camino".aseguró el ministro.Sileoni recordó que "sí existe el pase sanitario en espectáculos y actividades no obligatorias" y señaló que eso "está muy bien porque también incentiva a la vacunación".Sin embargo, al referirse al ámbito educativo, consideró que "el camino es otro: es alentar, invitar, pedir, solicitar que se vacunen, concientizar a las familias, a los jóvenes, niños", en declaraciones formuladas a Radio Bahía Blanca.En ese sentido, estimó quelo que permitirá identificar más fácilmente a quienes no fueron inmunizados.Sobre la situación de los chichos y chicas que se desvincularon de las escuelas durante la pandemia por el coronavirus expresó que esta situación "fue masiva en el mundo" y que"Pero 90 distritos del interior y más pequeños la provincia tuvieron más clases de lo que se dice que tuvieron", afirmó.Sileoni dijo que, eso ocurrió en setiembre del 2020 aproximadamente"."La provincia implementó un programa muy importante que es el de acompañamiento a las trayectorias y revinculación como la incorporación de casi 30.000 docentes para reforzar las tareas de las escuelas y dar clases a contraturnos". expresó.El ministro comentó que dicho número "bajó a 170.000 a setiembre del año pasado y hoy tenemos aproximadamente 60.000 chicos sobre todo jóvenes del secundario, que es un número inferior al que partimos pero es un número que nos preocupa y no escondimos esa realidad".sostuvo, en tanto luego indicó que "una gran cantidad de familias no tienen posibilidades de instrumentar una estrategia tecnológica para sus chicos"."No tienen computadoras, tienen un teléfono para 5 o 6 personas sin datos móviles, sin buen internet, entonces evidentemente iba a ocurrir", agregó.Sileoni sostuvo que"Este será un año de eso, de mucha cercanía con los territorios, con las escuelas, de vuelta a la celebración del vínculo y de mirar a esos últimos, no por su condición, sino porque son los más postergados", afirmó.Sobre la campaña de vacunación en las escuelas, el ministro dijo quey tenemos que reforzar sobre todo de niños y niñas de 3 a 11, que a la mitad le falta la segunda dosis"."En estas horas, señaló al indicar que "arrancamos con 50 o 60 y con la expectativa que en pocos días sean más de 2.000 donde se pueda vacunar".