Una empleada bancaria recibirá dos millones de libras de indemnización por discriminación salarial

La demandante argumentó que ganaba un 25 % menos que los corredores de bolsa varones.

Una empleada bancaria del Reino Unido recibirá dos millones de libras por daños y perjuicios luego de haber, informó este marrtes su abogada, quienLa abogada Sheila Aly detalló queen ese país en el quey agregó que "esta victoria envía un claro mensaje a la industria de que este tipo de discriminación no es aceptable".BNP Paribas es uno de los bancos más grandes de Europa y Francia, y el sexto a nivel mundial por volumen de activos.La demandante, Stacey Macken, todavía empleada en BNP Paribas, no puede hacer declaraciones aún ya que todavía se encuentra en disputa con el banco por el pago de las costas legales, detalló la agencia AFP, sin embargo expresó que, cuando llegue el momento, contará su historia., expresó.Macken denunció que su salario eray que sucon el mismo trabajo, y a pesar de que sus evaluaciones de rendimiento eran similares para puestos equivalentes.Dentro de la demanda describió un ambiente de trabajo "humillante y tóxico, con comentarios degradantes y despectivos".Además, Macken detalló que en una ocasiónUn portavoz de BNP Paribas explicó que comprenden que desde la entidad bancaria "no se cumplió con sus obligaciones con Macken" y que pusieron en marcha un programa de medidas correcivas que incluye una "evaluación anual sobre la igualdad salarial".A fines de 2019 un centenar de ejecutivas británicas lanzaron una campaña para concientizar sobre la brecha salarial bajo el lema, a raíz del movimiento #MeToo, contra las agresiones sexuales.Un informe publicado por la organización de lucha contra la desigualdad de género, Fawcett Society, a principios de 2020 aseguró que el Reino Unido se encuentra a "generaciones de conseguir la igualdad entre mujeres y hombres".