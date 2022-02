Encontraron restos óseos de unos 60 años de antigüedad en Carmen de Patagones

Lugar del hallazgo: Cerro de la caballada.

Restos óseos humanos de al menos 60 años de antigüedad fueron hallados enterrados en la zona del Cerro de la Caballada, en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones, y aparecieron mientras se realizaba una excavación para concretar obras en el lugar, informaron este martes fuentes policiales.Por el momento el lugar permanece cerrado y con custodia policial, y explicaron que serían entre 12 y 15 esqueletos que permanecían enterrados entre los 15 y 50 centímetros de profundidad en uno de los lugares más míticos de Patagones.Voceros de la Fiscalía de Instrucción N°20 de Bahía Blanca indicaron a Télam que "la causa se desestimó por ser restos arqueológicos"."En función que se descartó muertes recientes e indicios de criminalidad se dio intervención al registro de piezas arqueológicas de Buenos Aires", agregaron."Además se descartó la posibilidad de crímenes de lesa humanidad, dado la antigüedad de los restos, ya que es el único delito que a pesar del paso del tiempo hay que investigar", precisaron las fuentes.Este martes, el titular de la Jefatura de Policía Comunal de Patagones, Javier Gallardi, explicó a la prensa que no tienen "precisiones, pero serían más de diez cuerpos, que pueden pertenecer a la batalla del 7 de Marzo o algo parecido, por eso se espera la presencia de un arqueólogo o un antropólogo forense para que brinde precisiones".Sobre si podrían ser cuerpos de personas desaparecidas en los últimos años o décadas, expresó: "No tenemos nada documentado, por eso no podemos asegurarlo. Esto puede ser que se resuelva muy rápido, que los restos sean observados por un paleontólogo, pero eso lo determinará la Justicia".El Cerro de la Caballada se ubica a dos kilómetros de Carmen de Patagones, sobre la margen izquierda del río Negro, en la provincia de Buenos Aires.En ese lugar se desarrolló gran parte del Combate del 7 de Marzo contra las tropas brasileñas en el año 1827.