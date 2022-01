Un testigo en el juicio a Darthés denunció "asimetría de poder" durante las audiencias

Fardín denunció que el actor abusó de ella cuando tenía 16 años y él 45.

Darthés enfrenta un delito con una pena máxima de 12 años de prisión.

Las audiencias continuarán el 4 y el 18 de marzo, cuando testificarán los testigos del acusado y el propio Darthés

El psiquiatra especializado en abuso sexual infantil Enrique Stola cuestionó que a Thelma Fardin se le haya negado la posibilidad de tener un "rol activo" en el juicio que se le sigue al actor Juan Darthés por haberla abusado a los 16 años, y sostuvo que ese hecho muestra la "asimetría de poder" entre el acusado y la víctima.El pasado jueves,en la última jornada del juicio antes del receso estival"La pantalla estaba dividida en cuatro partes: en una veía al juez Ali Mazloum, en la otra a funcionarias/os o al intérprete, en la tercera al fiscal y en la cuarta a Juan Darthés y sus tres abogades (2 varones y una mujer)", relató Stola en su cuenta de Facebook.En la sala de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) desde donde se trasmitió su declaración testimonial, "había funcionariado local y en un momento reconocí al abogado Fernando Burlando" pero, en cambio,"Luego supe que no los tenía, que no era querellante, queallí en Brasil o en la UFEM de Buenos Aires. Que tampoco podía decir nada sobre el juicio ni saber lo que está sucediendo en él", dijo."Si esto no es asimetría de poder no sé qué otro nombre tiene. Espero que el señor juez tenga la intención de nivelar esa desigualdad de poder", agregó.Stola recordó queque le permite tener "una costosa defensa allí en Brasil y otra, también costosa, aquí en Buenos Aires conEn cambio, "con semi-plena prueba" de que el actor cometió los delitos por los que se lo juzga,, agregó."Burlando puede estar, ella no. ¿Cómo no estuvo garantizada la presencia de la víctima en el juicio? Mucho hemos luchado porque puedan tener un rol activo en un juicio. Si todo lo anterior no es asimetría de poder, no sé qué otra cosa puede ser", concluyó.Según, "en una primera instancia" tanto él como su representada estaban "autorizados a presenciar" todo el proceso, pero que el abogado del actor de 57 años presentó un recurso para que no puedan hacerlo y "el juez lo aceptó""Supongo que para evitar que después la defensa presente alguna objeción al respecto", dijo a Télam.Iniciado el pasado 30 de noviembre con las declaraciones de Thelma Fardin y Calu Rivero,se retomó el pasado jueves con el testimonio de la psicóloga de la víctima, de la actriz Anita Co y del psiquiatra Stola.Darthés enfrenta, según la legislación brasileña, lo que corresponde a la carátula de "abuso sexual con acceso carnal".En 2018, Fardin junto al colectivo de Actrices Argentinas realizó una denuncia pública a través de un video en el que relató en primera persona los hechos ocurridos durante una gira que el elenco de la ficción "Patito Feo" realizó en 2009 en Nicaragua, donde luego la actriz radicó una denuncia penal., en consecuencia la justicia nicaragüense emitió un alerta internacional para la detención del actor, quien negó los hechos en una entrevista televisiva y se refugió en San Pablo, Brasil, su patria natal.Arias Duval precisó que, es por ello que el proceso penal se lleva a cabo en ese país, pero con la articulación del Ministerio Público Fiscal de Nicaragua, donde está radicada la denuncia, y de Argentina, que dispone los medios para certificar los procesos del juicio como las declaraciones de manera virtual, verificar las identidades y que dichos actos se den con las garantías correspondientes.