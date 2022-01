Cuáles son las Universidades nacionales que pedirán un pase sanitario

Foto: Adrián Lugones

Universidad Nacional de Buenos Aires

Universidad Nacional de Córdoba

Universidad Nacional de La Plata

Universidad Nacional de La Matanza

Universidad Nacional de Rosario

Universidad Tecnológica Nacional

Desde la Universidad Nacional de La Plata dijeron que en este ciclo contemplan mantener el pase sanitario del 2021.

Inscribite en las becas y realizá cursos internacionales de posgrado en más de 37 universidades e instituciones extranjeras. pic.twitter.com/nLaZIg2uo8 — Ministerio de Educación de la Nación Argentina (@EducacionAR) January 28, 2022

Frente al próximo inicio del ciclo lectivo y basadas en su autonomía de gestión, las universidades públicas nacionales evalúan cómo iniciar las clases en el contexto de pandemia sin que exista aún un criterio unánime respecto a la eventual instrumentación de un pase sanitario que minimice los riesgos de contagios de coronavirus entre su colectivo de alumnos, docentes y no docentes.Hasta el momento, la(UNR), la(Unlam), y(UTN)con vistas al inicio del ciclo lectivo 2022.En relación al tema, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, señaló en los últimos días que la política del Gobierno nacional es "garantizar la presencialidad plena y el derecho a la vacunación" e indicó que el pase sanitario es una decisión que tomaron solo algunas universidades en el marco de su autonomía.En tanto, voceros de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) afirmaron que, una eventual decisión que caracterizaron como "cuestión de salud pública".En la UBA está previsto que el ciclo lectivo 2022 comience a mediados de marzo. La modalidad de cursada dependerá de lo que cada facultad decida."La universidad viene con una presencialidad que se ha ido incrementando de modo gradual. Nuestro objetivo para este primer cuatrimestre es lograr una presencialidad plena y cuidar siempre que la situación sanitaria lo permita", aseguró un vocero de la UBA consultado por Télam.Fuentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) explicaron a esta agencia que el jueves de la semana entrante habrá una reunión en la que participarán miembros del Consejo Superior, de gremios (docentes y no docentes) y representantes estudiantiles enrolados en la Federación Universitaria (FUC).Voceros de la UNC afirmaron que todavía "no hay ninguna definición en cuanto a pase sanitario" y dijeron que "la semana que viene van a empezar a tirar todas las cartas sobre la mesa para ver qué es lo que se resuelve".En tanto, desde la Universidad Nacional de La Plata dijeron que en este ciclo contemplan mantener el pase sanitario del 2021 pero aún resta una definición formal al respecto ya que la Comisión especial conformada por los claustros, médicos y especialistas -encargada de la elaboración de un nuevo protocolo 2022- está a la espera de lo que determinen las autoridades sanitarias".En tanto, para el ingreso a la Universidad Nacional de La Matanza (UNLM) "se pide el cronograma completo de vacunación pero puede haber excepciones por temas médicos que se evalúan caso por caso o de quienes no se quieren vacunar por otros motivos, que también son evaluados".El certificado será solicitado por esa casa de estudios a todas las personas y el cronograma de vacunación deberá ser completado al menos 14 días antes del ingreso.También la Universidad Nacional de Rosario (UNR) solicitará el esquema completo de vacunación a estudiantes, docentes y personal no docente de sus 12 facultades y escuelas preuniversitarias. El propósito: "garantizar una presencialidad segura" en la reanudación de las actividades académicas, se informó oficialmente.La medida, dada a conocer por el rector Franco Bartolacci, comenzará a regir el 7 de febrero para toda la comunidad educativa.El rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, afirmó que el 18 de febrero el Consejo Superior decidirá las condiciones para el dictado de las clases presenciales durante este año, pero anticipó que a título personal está en desacuerdo con exigir un pase sanitario a los integrantes de la comunidad educativa."No es que nuestra universidad tomó la decisión de pedir el pase sanitario. Nosotros tenemos una reunión con 30 decanos de nuestras facultades el 14 de febrero y el 18 el plenario del órgano máximo que es el Consejo Superior", aclaró en declaraciones a la prensa y aseguró que en esa reunión se definirá el protocolo para la presencialidad "plena".E indicó que la UTN "es distinta a otras universidades de gestión pública ya que está en 30 sedes del país, en 12 provincias distintas con realidades distintas" y que lo que se publicó en las últimas horas tiene que ver con la decisión de dos sedes (Tucumán y Haedo).(UNNE): "Es una decisión colectiva que tiene que surgir de un consenso con los decanos y demás miembros del gobierno universitario". La resolución ocurriría la semana próxima.(UNJ): "A mediados de febrero recién se van a tomar medidas".(Unpsjb), de Chubut: "Procuramos implementar una campaña de concientización para que la mayor parte de la comunidad universitaria tenga la vacunación completa al momento de iniciar las actividades". El próximo miércoles se reunirán decanos y delegados y el 8 de febrero, a su vez, habrá una reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional.(UNCuyo): "A pesar del receso, se ha estado hablando sobre la no implementación del pase sanitario en la institución, pero será una decisión a tomar en asesoría de un comité epidemiológico. (...) "La situación de los alumnos que decidieron no vacunarse dependerá de cada unidad académica. Serán ellas las que decidirán sobre la situación de la modalidad de cursada".(UNSJ): "No hay decisión respecto al pase sanitario, ni sobre el tema de la vacunación. (...) "El año pasado se decidió que la cursada fuese bimodal. En este sentido, estaba previsto para este año que continúe de esa manera, pero todavía no hay una decisión tomada al respecto".(Unicen):"Lo que establecimos en el último Consejo Superior, en diciembre, es trabajar sobre una campaña de sensibilización y de concientización para que la comunidad universitaria se vacunen o completen su esquema de vacunación. No consideramos hoy que el pase sanitario sea una medida hoy necesaria. (...) La universidad es regional, con sedes en cuatro ciudades: Olavarría, Azul, Quequén y Tandil"."Cada unidad académica, va a establecer su plan de trabajo, pero como denominador común hemos decidido trabajar con tendencia a la presencialidad plena, apoyada por la virtualidad", explicaron.(UNSG): "En relación al pase sanitario, no tenemos previsto ni exigir ni solicitar el pase sanitario. Por supuesto, desde el año pasado estamos difundiendo por las redes sociales de la universidad que tanto estudiantes como docentes se vacunen y en esta ocasión que completen su esquema de vacunación. (...) Desde marzo del año pasado tenemos funcionando dos vacunatorios, uno en el campus de la Universidad en Malvinas Argentinas y otro en el centro cultural de la Universidad que funciona en San Miguel".(Unmdp): "Todavía no hemos dado inicio a las actividades administrativas educativas, esto recién va a ser el martes, a partir del martes vamos a hacer consulta con los decanos y directivos de cada carrera para evaluar".(UNLZ): "No se estableció exigir pase sanitario, sí por supuesto desde las facultades y los rectorados se insta a toda la comunidad universitaria a que cumpla con el esquema de vacunación. (...) El año pasado hubo bimodalidad en la mayor parte de las facultades. Como cada facultad se maneja en forma independiente, hubo distintas decisiones, pero la mayoría se manejó con presencialidad y virtualidad. En todas hubo exámenes presenciales, de modo que hubo una vuelta a las aulas".(Unsam): "Por ahora, no pensamos exigir el pase sanitario. Sí fomentamos que la comunidad se vacune. En aquellas carreras que inician en febrero cursos de ingreso presencial se aplicarán los protocolos de barbijo obligatorio, distanciamiento con el profesor, ventilación de aulas y limpieza de los espacios". En febrero, cuando se reúna el Consejo Superior, serán ratificadas o rectificadas estas medidas.(Untref): "Vamos a promover que toda la comunidad universitaria esté vacunada pero no podemos exigir un pase sanitario porque consideramos que es algo que excede a sus atribuciones. Una posibilidad es requerir una declaración jurada. En definitiva, buscaremos la manera de que toda la comunidad esté vacunada pero obligaremos. Apelaremos a la responsabilidad individual".