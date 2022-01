Cuando la playa y el mar contribuyen a que un grupo de mujeres reconstruya una vida sin violencias

Unas 50 mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ forman parte de uno de los grupos del programa "Mar para Todas". (Foto Diego Izquierdo)

Se trata de las 50 mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ que forman parte de uno de los grupos armados para visitar la costa bonaerense en el marco del programa "Mar para Todas", implementado por el Ministerio bonaerense de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, en un trabajo sinérgico con municipios de la provincia y el Ministerio de Turismo de la Nación, a 42 kilómetros al sur de Mar del Plata. Para muchas es la primera vez frente al mar. Para otras, la primera vez en su vida que tienen vacaciones. Unas y otras residen en las localidades de Berisso y Ensenada. Télam estuvo una tarde en Chapadmalal y encontró a las mujeres corriendo con sus hijos por la playa y haciendo castillos de arena, quienes se llaman con nombres ficticios para preservar sus identidades. "Estoy tan agradecida de la atención que nos están dando y del acompañamiento que tenemos luego de haber pasado tantas cosas. Esto es maravilloso y creo que no lo olvidaré más ya que es una oportunidad única que nos han dado de conocer el mar", comparte. Ella revela que no quiere perderse ningún momento y hace fuerzas por retener cada vivencia para contarle a su hija, que se quedó en su casa, a su regreso. Frente al mar, cree que reitera. "Me siento feliz, quiero tomar sol, disfrutar y dejar todo el pasado atrás y conocer a este grupo de mujeres, hacerme de amigas y ayudar desde mi lugar a otras mujeres", enfatiza Catalina. Y reconoce haber pensado que "nunca iba a salir de todo lo que me pasó". Para el viaje al mar "mientras camina abrazada con una amiga desde la playa hasta el hotel, relata que el mar la llenó de energía "que es la que necesito para comenzar a proyectar mi nuevo futuro luego de haber sido una persona sometida y maltratada por mi pareja durante tantos años". "No sé si es el viento, el agua fría del mar o el magnetismo que irradia este espacio, pero hoy puedo decir que puedo lograr mis sueños, mis metas, sin tener que estar bajo el ala de nadie", revela mientras con el puño de su campera se seca las lágrimas. Estas vacaciones son de encuentro, para que ellas se conozcan aún más y para trabajar los procesos que les permiten salir de las situaciones de violencia con apoyo de las áreas de género de los municipios. En el municipio de Ensenada, explica que desde hace unos seis meses realizan capacitaciones en género y lograron conformar una cooperativa textil de mujeres. "Pero todo era virtual debido a la pandemia, por eso las elegimos a estas mujeres para vacacionar, para que se conozcan acá, frente al mar, y puedan trabajar el día de mañana juntas y de esta manera ir creando lazos que sirvan de red para conformar lo que será su futuro trabajo", relata. "Siempre les repetimos a estas mujeres que son merecedoras de este espacio de libertad y contención. Son muy luchadoras y han tenido la fortaleza de querer hacer y salir adelante, por eso creo que tienen un cúmulo de sueños por alcanzar", resalta Faguaga Gaite. Por su parte, destaca que "'Mar para Todas' abre otro paradigma" porque "se aleja de quienes proponen una mujer o LGBTIQ+ víctima, cuyo destino es el dolor, el sufrimiento, para darle lugar a la sujeta de derechos que en el proceso de salida de las violencias, disfruta, se divierte, se reencuentra desde otro lugar". "La integralidad de las políticas tiene que ver con el reconocimiento de lo que necesitamos como seres humanos para estar mejor y para vivir una vida digna, el deseo y el descanso forman parte de eso" y "también potencia que sea en grupo, lo colectivo le imprime otro valor, la salida no es individual, no están solas, hay una red y un estado que las acompaña", resume la funcionaria. El martes, cuando fue a saludar al contingente que salía hacia el mar, habló de "satisfacción" porque. Díaz destacó que esta política "es una articulación virtuosa" del Estado nacional, provincial y municipios "para cambiar la calidad de vida cotidiana". Al momento de la realización de esta nota, estaban mujeres de Berisso y Ensenada y la próxima semana otro grupo visitará Embalse de Río Tercero en la provincia de Córdoba.