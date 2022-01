El centro santiagueño donde Claudio, Rita y otros ocho chicos recuperan el vínculo con la escuela

Aida Díaz: "Sostener la escolarización es lo más importante y es un gran desafío de todos los días" (Foto Emilio Rapetti).

"Nuestro objetivo es traer a la escuela a 30.000 mil alumnos, entre niños, adolescentes y jóvenes. Para eso venimos trabajando en una estrategia de casa por casa que busca identificar a quienes necesitan un acompañamiento escolar o bien fueron desvinculados"; dijo a Télam, Paola Massa, del departamento Calidad Educativa del Ministerio santiagueño de Educación, Ciencia y Tecnología.



Massa detalló que en ese proceso se ha identificado a "muchos adolescentes que no estaban escolarizados y debían estar en el secundario. Ahora, a través del programa, ya están incorporados".



"Trabajamos no solo en los contenidos pedagógicos, sino que en la búsqueda de los chicos identificamos prioridades y trabajamos en articulación con otros organismos en políticas sociales", puntualizó.



"Volvé a la escuela" fue aprobado en el marco del Consejo Federal de Educación, con el propósito de regresar al sistema educativo a aquellos alumnos que por causa de la pandemia de coronavirus perdieron su vinculación con la escuela.



Massa especificó que este programa en Santiago del Estero tiene una meta de impacto de 30.000 estudiantes a través de las acciones que lleven a cabo 110 centros comunitarios en los cuales convergen las necesidades de unas 500 escuelas primarias, 200 secundarias y 150 iniciales.



"Queremos llegar a 10.000 alumnos del primario, 15.000 del secundario, y 5.000 del inicial, con acompañamientos de maestros comunitarios y de grado, articuladores, tutores y talleristas", enfatizó.



A la vez recordó que en la segunda mitad del año pasado la cantidad de estudiantes alcanzados por el programa Puentes en Igualdad fueron 14.620, de los cuales 10.600 tenían discontinuidad pedagógica, por lo que "se encontraban pedagógico que mediante diferentes acciones pudieron ser acompañados en sus trayectorias".



"Ahora con Volvé a la Escuela estamos impactando el 30% de esos 10.600, y cada día se suman más alumnos a los diferentes centros, ya que se van creando más sedes distribuidos en toda la extensión del territorio", explicó.



En todos los centros y sedes se dictan además del acompañamiento pedagógico y curricular, diferentes talleres, tales como de arte, teatro, zumba, murgas, danzas, yoga, coros y orquestas; además talleres sobre medios escolares, lectura, educación ambiental, deportes, robótica y TICs, entre otros.

Son las 9 y un grupo de 40 chicos y chicas llegan al Centro de Promoción de Derechos N° 2 "Maravilloso Mundo del Saber", del barrio General Paz, en la capital de Santiago del Estero, con cara de sueño. Pero ni bien cruzan la puerta se les cambia el rostro, saludan a las "seños" y a sus compañeros. Allí, aprenden y refuerzan contenidos. "De esos 40, a unos 10 hemos logrado revincularlos para que retomen su educación a través del programa Volvé a la Escuela", dijo a Télam la coordinadora del centro, Noelia Ponce., quienes desde el año pasado realizan un trabajo para lograr que niños, niñas y adolescentes recuperen el vínculo con la escuela pública., explicó Aida Díaz, referente de Niñez, Adolescencia y Familia."Hablamos con las familias y desde ese momento se trabajó para poder contener al niño o niña e incluirlos en la escuela y sostenerlos para que no abandonen", añadió. Y puntualizó: "Sostener la escolarización es lo más importante y es un gran desafío de todos los días"."Aún hay mucho por hacer y tenemos todo el entusiasmo para lograrlo y llegar a ser más y que todos saldremos fortalecidos, especialmente los niños y niñas", remarcó., las cuales cambian semana a semana. La oferta incluye educación física, reciclado, cocina, ajedrez y derechos de la infancia.La idea esy además que "tengan ese momento para ellos, que puedan expresarse, manifestar sus emociones, descargar sus energías", explicó a Télam la maestra comunitaria, Cecilia Sandoval.Todos se "coparon" con la propuesta del taller de cocina, que consistió en hacer alfajores de maicena. La "seño" les explicó los ingredientes y la elaboración y los alumnos y alumnas los alfajorcitos. "Yo quiero el de estrellas, 'seño'", dijo una de las pequeñas.cursará 3° grado en el próximo ciclo lectivo. Lleva un año concurriendo al centro. Parece un tanto tímido, aunque comentó a Télam que, pese a que a veces le cuesta levantarse temprano, leconcurrirá desde marzo a 1° año del secundario. Ella concurre al centro con sus dos hermanos, de 8 y 10 años., relató.Es una adolescente "muy aplicada y le gusta aprender", coincidieron sus maestras. Aunque ya requiere de un apoyo escolar intensivo, sigue concurriendo a diario a "Maravilloso Mundo del Saber". "Estoy muy feliz de venir porque aprendo más", manifestó sin ocultar su orgullo.La mayoría de los chicos y chicas coincidieron en indicar que les fue muy difícil aprender nuevos temas en forma virtual, durante el año pasado. Por eso en este centro, las docentes presenciales fueron clave para suplir esa carencia."Estos espacios son importantes porque no todos cuentan con las herramientas necesarias para sostener su escolarización, así que es una inversión fundamental para poder acompañarlos y sostenerlos en esta etapa educativa", puntualizó Noelia Ponce."El programa Volvé a la Escuela, un programa similar, ya que ambos tienen como finalidad buscar y sostener las trayectorias escolares de los niños y niñas y a la vez busca revincular a los estudiantes con las instituciones educativas", añadió Ponce."Durante la pandemia muchos han tenido que interrumpir sus trayectorias, entonces nosotros buscamos la revinculación y hemos logrado recuperar a los chicos", sostuvo.No es un lugar en donde sólo se brinda contenidos curriculares, sino que además se hace un trabajo integral con toda la comunidad barrial en diferentes problemáticas sociales."Hay situaciones que se presentan en la familia y se trata de hacer el acompañamiento, se trabaja en todos los derechos del niño y en caso que haya una vulneración se articula con otras áreas, como la Dinaf para trabajar con esas familias, siempre buscando el bienestar del niño", detalló Aida Díaz.Todas las docentes y profesionales de este centro están comprometidas con el aprendizaje de los niños y niñas, ya que incluso "cuando el alumno no regresa al centro, nosotros nos encargamos de visitar su hogar y llegar a conocer cuál es la situación o el motivo, volvemos a invitarlo", remarcó Sandoval., añadió. Y no dudó en enfatizar que "siempre es posible volver, nunca se da por perdido a un niño y siempre estamos buscando la forma para que no se vayan y si se van los vamos a buscar"."Todos y todas trabajamos con el mismo fin, que es la felicidad del niño, vamos con esa misma meta", dijo.