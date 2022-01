El Irízar sumó a cuatro biólogos para observar la fauna del Mar Argentino y la Antártida

Orgeira: "Monitoreamos el ambiente marino, sus variables ambientales y las especies que lo habitan"

La observación de aves y mamíferos marinos que lleva adelante desde 1987 el Instituto Antártico Argentino es determinante para conocer y dar seguimiento al "estado de salud" del ecosistema del Mar Argentino y la Antártida, e implica una política de Estado que viene siendo implementada desde 1987.



Entrevistado por Télam, el director de ese proyecto plurianual, el doctor en Ciencias Biológicas y miembro del Departamento de Biología de Predadores Tope del Instituto Antártico Argentino, José Luis Orgeira, señaló que la iniciativa plurianual -este año cumplirá 35 años- procura realizar "un monitoreo a largo plazo no solo del ambiente marino y sus variables ambientales sino de las especies que lo habitan".



"La Antártida y zonas de influencia -agregó el científico- está habitada por unas 35 especies de aves marinas y unas 21 de mamíferos marinos. A muchas de ellas se las consideran indicadoras del estado de salud del ecosistema, lo cual significa que si a lo largo del tiempo observamos cambios en sus abundancias o distribuciones, es una clara señal de que están ocurriendo cambios en su ambiente".



A modo de ejemplo, Orgeira indicó a esta agencia que, "a causa del calentamiento ambiental, grandes barreras de hielo están colapsando en diferentes partes de Antártida, en particular la península antártica y Mar de Weddell".



"Esto implica miles de millones de toneladas de agua dulce que se vierten a un medio salado, el mar. Los océanos tienen cierto equilibrio en sus propiedades físicas y químicas. Cuando este equilibrio se rompe sus propiedades se alteran y puede no ser apto para los organismos que sirven de alimento a las aves, modifican la velocidad y profundidad de sus corrientes marinas y muchos efectos beneficiosos que las masas de agua ejercen sobre los continentes comienzan a desaparecer. Es algo así como un efecto dominó", explicó.



"Estos son los cambios que perciben aves y mamíferos marinos y se manifiestan en el tiempo, por ello cuanto más datos poseamos, más fieles serán los modelos predictivos de los cambios en el ambiente y de los ciclos de vida de las especies", concluyó Orgeira.